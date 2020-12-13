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Sanchez街入室搶劫 3西裔嫌犯拘留

記者黃少華／舊金山報導
舊金山警方呼籲公眾提供更多案件線索。（記者黃少華／攝影）
舊金山警方呼籲公眾提供更多案件線索。（記者黃少華／攝影）

根據舊金山英格賽區警局11日通報，三名涉及Sanchez街1600號入室搶劫案的西裔嫌犯遭逮捕，已被送往縣拘留所。

三人分別是24歲馬丁內茲（Emerson Martinez）、29歲羅德里格茲（Jose Rodriguez）、28歲赫雷拉（Ernesto Herrera）。三人均是金山居民，被指控入室盜竊、收受贓物、共謀和持有盜竊工具等多項罪名。

12月3日凌晨12是03分左右，英格賽區警員對Sanchez街1600號入室搶劫案作出響應。911中心接到報案，稱有多名嫌犯闖入一家民宅車庫，拿走幾件財物。目擊者看到三名嫌犯步行逃走。不久，一輛白色中型貨車和一輛深色轎車開到車庫附近停下。共有五人從兩輛車走出來。目擊者認出，一名下車的嫌犯和一名稍早前闖入車庫的嫌犯是同一人。

警方趕到現場時，觀察到上述三名嫌犯試圖步行逃離。警方隨後在29街400號街區逮捕兩名嫌犯，又在Sanchez街 1500號街區找到另一名嫌犯。警方在赫雷拉身上找到一把黑色BB槍，在羅德里格茲身上發現一把半自動手槍。不過，有目擊者看見那輛深色轎車在警方趕到之前已經開走。

三名嫌犯中，羅德里格茲又名門多薩（Antonio Mendoza）還涉及一宗謀殺案、一宗謀殺未遂案和另一宗入室盜竊案而被通緝，並被指控非法持有槍枝。

9月4日中午12時15分左右，舊金山米慎區警察分局接到報案，Julian Avenue 100號街區發生槍擊事件。警員到達現場後，發現了一名27歲的女性受害人受槍傷。醫務人員雖前來救治，受害人還是當場死亡。嫌犯在警員到達前已經逃跑。羅德里格茲是可疑嫌犯。

10月27日凌晨1時44分左右，一名29歲男性受害人因槍傷被送院治療。受害人告訴調查人員，槍擊發生在Mariposa街1700號街區。警方調查確認，羅德里格茲就是案件中的槍手。

11月11日凌晨4時06分左右，英格賽區警察分局警員接報，Peralta Avenue 600號街區發生入室盜竊案，警員到達現場時，嫌犯馬丁內茲和羅德里格茲已經逃離現場。受害人被偷走一輛自行車和一台筆記本電腦。

知情者可撥打警方24小時舉報電話1-415-575-4444，或者以「SFPD」開頭編輯簡訊並發送至TIP411。

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