聖他克拉拉縣 增設新冠常駐檢測站

聖縣衛生局新增每周三在Mexican Heritage Plaza提供隨到隨檢的服務。（記者江碩涵／攝影）

年底節慶多，11日是光明節（Hanukkah），12日則是墨西哥瓜達盧佩聖母節（Lady of Guadalupe Celebration Day），聖他克拉拉縣公共衛生局表示，民眾千萬不要因為有節慶就群聚，不遵守社交距離，如此疫情 將難以改善，人們也「無法從黑暗走向光明」，呼籲民眾務必持續做新冠病毒檢測 ，聖縣也將在幾個疫情重災區提供更多檢測站，方便民眾隨時檢測。

聖縣衛生局表示，如果順利獲得聯邦的緊急使用授權，預計本月稍晚的時候就能獲得3萬9300劑莫德納（Moderna）疫苗 ，可供第一線醫護和長照機構護理人員使用。

雖然疫苗展現一線曙光，不過東聖荷西、吉爾洛這兩個社區的新冠病毒確診人數，仍遠高於聖縣其他社區的平均數字，聖縣也因此在年底前特地在疫情重災區增設檢測站，讓當地民眾可以方便檢測。

聖縣表示，聖他克拉拉縣露天市集的檢測站現在已經一周七天每日開放，其中周二、四和五的工作日，每日檢測量可提高到5000人次。此外，N. White Road上的Emmanuel Baptist Church，以及King road和Story road上也有設置常態性的檢測站，方便人們分流前往檢測。吉爾洛的檢測站則是每周二至五，在Wren Avenue上的South County Annex內有固定檢測站。

除了縣府經營的聖谷醫療中心站點外，也可以透過合作夥伴組織檢測。Gardner Health Services現在開放每周三在Mexican Heritage Plaza提供隨到隨檢的服務，另外還有東聖荷西Mount Pleasant高中及Independence高中設點。

聖縣衛生官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）表示，檢測對於阻止病毒的傳播仍相當重要，呼籲所有第一線工作人員，每個月一定要檢測一次，這也是確保自己與他人健康的方法。

除了上述疫情重災區外，聖縣內其他城市仍持續舉行檢測快閃站服務，包括桑尼維爾、山景城、庫比蒂諾、金寶市、洛斯阿圖、巴洛阿等地，可直接至網站https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/covid19-testing.aspx預約。