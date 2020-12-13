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餐館串聯挑戰居家令：繼續開放店外進餐

編譯組／灣區12日電
東灣丹維爾市的一些餐館，仍然繼續開放店外進餐。(電視新聞截圖)
東灣丹維爾市的一些餐館，仍然繼續開放店外進餐。(電視新聞截圖)

紐森州長上周頒布新居家令，至今在加州的58個縣中已有38個縣實施，但是也有不少餐館和商店抗議，公開反對新規定。好萊塢一些商店已經成為抗議的象徵，11日的新聞說，南加州聖塔芭芭拉縣一個旅遊小鎮Solvang，市議會以五票對零票通過，不遵守居家令，拒絕關閉商店。在灣區，不少餐館也都作出抗議。其中，東灣丹維爾市(Danville)的12家餐館，組成聯盟，挑戰新規定，繼續開放戶外進餐，而且還為被縣政府施加的罰款作好準備。

丹維爾市位於東灣康曲柯士達縣，該縣上周日開始實施新居家令，按照規定，餐館只准外賣，堂食和店外進餐都被禁止。

但這項規定激發了不少餐館東主的抗議，他們認為只准外賣，根本無法維持生計，只能等著倒閉，因此不惜公開挑戰新規定。

鐵路街(Railroad Ave.)的Crumbs餐廳共同東主席德荷姆(Amy Sidhom)說：「外賣只占收入的10%，不夠交租，不夠支付員工薪金，也不夠員工交租。」

她說，不少零售店都獲准部分開放，餐館戶外進餐並不比商店局部開放更危險，因此沒有理由禁止戶外進餐。

也有專家同意她的說法。舊金山加大的傳染病學家甘地(Dr. Monica Gandhi)說，州和縣政府沒有證據顯示，餐館的戶外進餐造成病毒傳播；特別是，如果餐館遵守防疫安全措施，例如客人和店員都戴口罩、餐桌保持至少6呎距離，戶外進餐的地點保持通風。

甘地說：「戶外進餐可能危險，但政府沒有證實戶外進餐的危險在哪裡。」

康曲柯士達縣10日單日新增確診96例，自3月以來累計確診共2萬9124例，目前的加護病床仍有24%空位。

席德荷姆與另外11家餐館的老板已組成聯盟，一起繼續開放戶外進餐。他們說，已準備好縣政府對他們罰款；按照規定，首犯罰200元，次犯500元，第三犯後每次罰1000元。已有餐館顧客說，要在網上籌款，替餐館支付罰款。

丹維爾選區縣議員表示，同情餐館的遭遇，但它們不應違反規定，因為這攸關人命，不能草率反對；餐館客人支持餐館，應該採取其他方法，例如多買外賣，而不是支付罰金。

縣議會表示，可能於下周二的會議上討論增加罰款金額。

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