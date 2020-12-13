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灣區新居家令 讓聖馬刁縣餐廳發了

編譯組／灣區12日電
這是聖馬刁縣蒙洛公園市聖他克魯茲街的一家餐館，戶外進餐其門如市。(取自推特)
這是聖馬刁縣蒙洛公園市聖他克魯茲街的一家餐館，戶外進餐其門如市。(取自推特)

亞許辛哈(Yash Sinha)住在南灣庫比蒂諾，他與女朋友約會，共進晚餐，但上周日庫比蒂諾所在的聖他克拉拉縣實施新居家令，所有餐館禁止堂食和戶外進餐，他於是開了20分鐘的車，從庫比蒂諾(蘋果總部所在)到蒙洛公園(臉書總部所在)，在蒙洛公園找了一家餐廳，與女朋友一起在戶外進餐，情調不錯，晚餐吃得也十分愉快。

本身是科技人的辛哈說，他開車20分鐘，沒有什麼大不少，但灣區有不少低收入家庭，因為新居家令生活遇上不少麻煩。

灣區五個縣自上周開始實施新居家令，但中半島的聖馬刁縣沒有與五縣一起實施新規定。其他五縣(舊金山、聖他克拉拉、阿拉米達、康曲柯士達和馬連)的餐館禁止堂食和戶外進餐，理髮店和美容院也要關閉，但是聖馬刁縣的餐館卻仍然可以開放戶外進餐，因此吸引了大量其他縣來的客人，一周以來許多餐館都門庭若市。不但餐館生意好，不少人也從其他縣來光顧此地的理髮店和美容院。

聖馬刁縣的餐館仍然閞放戶外進餐。(取自推特)
聖馬刁縣的餐館仍然閞放戶外進餐。(取自推特)

在南灣聖他克拉拉縣和中半島聖馬刁縣交界地區，兩縣只隔了不到一哩的地方，就形成了兩個世界；在聖他克拉拉拉縣的巴洛阿圖市，所在餐館不是關門就是空店，但在邊界北面的蒙洛公園市，市內所有餐館的生意都很好，十分熱鬧，特別是聖他克魯茲街上的餐館，都設有戶外進餐區，到處都可見到人潮涌動。

巴洛阿圖的Patio餐館，東主考卡比(Megan Kawkab)就住在聖馬刁縣，她這幾天的心情十分難以形容，因為她天天看著自己的餐館沒有生意，但是她所住的聖馬刁縣的餐館卻生意興隆。她因此感嘆說：「巴洛阿圖能否割讓給聖馬刁縣？」

灣區 低收入 舊金山

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