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常如武挪用公款 擁護派反對派針鋒相對

記者李榮╱聖荷西報導

薩拉度加第四家前長老常如武的挪用款項的案件，在教會中一直有兩派意見。支持常如武的人士認為，常如武透過另設的機構轉錢，是不得已的作法，而且「用在教會的錢比拿出去的多」。而認為常如武欺詐的一方，則強調常如武對於教會不僅造成經濟上的損失，而且也造成教友分裂、教會分崩離析，「法官這次的量刑，是神公義的彰顯。」

「我個人對於這個結果是非常滿意。但我們會繼續民事訴訟，要回欠款，加上15年的利息！」教會成員、律師蔡旌明指出，就像法官戴維拉所說的，常如武對於教會的損失可不是只有財務方面。常如武的行為讓教會受傷、分裂、教友離開，「我們教會本來應該是做鹽、做光的明燈。但這件事讓我們成為世人的笑柄。」

蔡旌明也說，自己很同意法官所說的，常如武的貪婪，讓常如武沒有辦法走回頭路（he could no longer find an exit,）。

蔡旌明還說，常如武2014年時，就曾跟教會說準備了百萬元律師費與教會打官司，稱訴訟是最容易解決的方式，「讓我們覺得常如武完全對上帝失去敬畏之心、失去對教友的愛心。」

支持常如武、同時也是王雪紅與陳文琦老友的周格至則指出，常如武的做法或許有瑕疵，但是對HOCA LLC而言，就像大水庫理論一樣，「他私人放進去的錢，明明就比出去的多」。而且，對於大筆的捐款處理，也都是因為「邊走邊學」、中間在處理貸款給HOCA  Inc時，必須配合很多非牟利宗教機構的法律規範，處理方式引來誤解，「這些我們也都是知道的。如果常如武真的是要詐財，我們這麼多人也不會願意支持他。」

周格至說，檢察官一開始就把整件事情描繪成「預謀」，認定是「白領階級犯罪」，希望透過此事殺雞儆猴，審判過程中忽略很多證據，證明常如武的清白。但是實際上常如武的做法自始就公開。在海外資金處理與報稅上或許有瑕疵，但那是稅務的問題，「這點我也同意，但這與被控的詐欺刑事罪名不是同一件事情。」

貸款 報稅 詐欺

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