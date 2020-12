常如武挪用公款 擁護派反對派針鋒相對

薩拉度加第四家前長老常如武的挪用款項的案件,在教會中一直有兩派意見。支持常如武的人士認為,常如武透過另設的機構轉錢,是不得已的作法,而且「用在教會的錢比拿出去的多」。而認為常如武欺詐的一方,則強調常如武對於教會不僅造成經濟上的損失,而且也造成教友分裂、教會分崩離析,「法官這次的量刑,是神公義的彰顯。」

「我個人對於這個結果是非常滿意。但我們會繼續民事訴訟,要回欠款,加上15年的利息!」教會成員、律師蔡旌明指出,就像法官戴維拉所說的,常如武對於教會的損失可不是只有財務方面。常如武的行為讓教會受傷、分裂、教友離開,「我們教會本來應該是做鹽、做光的明燈。但這件事讓我們成為世人的笑柄。」

蔡旌明也說,自己很同意法官所說的,常如武的貪婪,讓常如武沒有辦法走回頭路(he could no longer find an exit,)。

蔡旌明還說,常如武2014年時,就曾跟教會說準備了百萬元律師費與教會打官司,稱訴訟是最容易解決的方式,「讓我們覺得常如武完全對上帝失去敬畏之心、失去對教友的愛心。」

支持常如武、同時也是王雪紅與陳文琦老友的周格至則指出,常如武的做法或許有瑕疵,但是對HOCA LLC而言,就像大水庫理論一樣,「他私人放進去的錢,明明就比出去的多」。而且,對於大筆的捐款處理,也都是因為「邊走邊學」、中間在處理貸款 給HOCA Inc時,必須配合很多非牟利宗教機構的法律規範,處理方式引來誤解,「這些我們也都是知道的。如果常如武真的是要詐財,我們這麼多人也不會願意支持他。」

周格至說,檢察官一開始就把整件事情描繪成「預謀」,認定是「白領階級犯罪」,希望透過此事殺雞儆猴,審判過程中忽略很多證據,證明常如武的清白。但是實際上常如武的做法自始就公開。在海外資金處理與報稅 上或許有瑕疵,但那是稅務的問題,「這點我也同意,但這與被控的詐欺 刑事罪名不是同一件事情。」