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慈濟12日送暖東巴洛阿圖弱勢家庭

記者江碩涵╱灣區報導
北加州慈濟志工將於12日9時至11時30分在疫情重災區東巴洛阿圖的Ravenswood中學舉行冬令發放活動，圖為過去慈濟曾服務社區的活動。（北加州慈濟提供）
北加州慈濟志工將於12日9時至11時30分在疫情重災區東巴洛阿圖的Ravenswood中學舉行冬令發放活動，圖為過去慈濟曾服務社區的活動。（北加州慈濟提供）

新冠病毒疫情影響了許多人的生活，尤其是生活條件不佳的地區，情況更為嚴重。北加州慈濟志工於12日9時至11時30分在疫情重災區東巴洛阿圖的Ravenswood中學舉行冬令發放活動，讓當地社區家庭也能有過節的氣氛，替當地居民伸出援手，協助他們走過疫情。

北加州慈濟志工表示，東巴洛阿圖一直以來是矽谷地區弱勢地區之一，有不少非法居留的西語裔家庭，平時從事底層勞力工作。也因為沒有合法的居留身分，疫情期間除了居家避疫、無法出去工作外，也得不到政府的資助。如果有家庭成員感染新冠病毒，將使困難的生活雪上加霜。

慈濟志工因為幸福校園計畫在當地深耕十年，2009年進入當地的Brentwood小學服務，2014年轉入Belle Haven小學服務，同年接受當地學區Ravenswood學區（RCSD）請求，幫忙設立並運作東巴洛阿圖食物銀行，服務當地低收入家庭，營運半年後學區可獨自運作食物銀行，慈濟專心進行校園服務至今。

北加州慈濟志工表示，去年RCSD學區總監蘇達莉亞（Gina Sudaria）邀請慈濟再度開展食物銀行，為當地社區中生活困難的家庭提供更多的幫助，志工於是每周六在社區食物銀行服務的時間，同時關懷個案家庭，提供財務、物資等協助，也有義診服務，並鼓勵清寒家庭升大學的高中生，申請慈濟獎學金。

因為慈濟長期在東巴洛阿圖服務，了解今年疫情以來當地居民的辛苦，決定對生活困難的居民伸出援手，協助他們走過疫情。慈濟今年5月對新冠病毒感染病患及家庭提供財務紓困計畫後的中長期關懷，8月則提供一次防疫及關懷物資的發放。

北加州慈濟志工表示，12日舉行的冬令發放活動，則是針對40個個案家庭每位成員購買禮物，共有200多件不同的禮物，並針對成員的年齡、性別等提供禮物，由於疫情嚴峻，簡化了原本的發放流程，讓個案家庭能夠快速又安全的拿到過節的禮物，也讓弱勢社區的家庭，能共同享有過節的氣氛。

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