我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1584萬 加州破151萬例

避免政府缺錢關門 川普簽署一周臨時預算案

慶祝瓜達盧佩聖母紀念日 聖縣籲「待在家裡拯救生命」

記者陳程威╱聖荷西報導

隨著新冠肺炎（COVID-19）病例激增和醫院ICU達到負荷能力上限，聖他克拉拉縣衛生官員和社區領導人請公眾嚴格遵守加州和聖縣關於在12月12日的瓜達盧佩聖母紀念日（Guadalupe Lady Day ）前集會和保持社會距離的規定。

官員表示，最近幾日的病例數不斷打破紀錄。聖他克拉拉縣單日病例達到了1700例，住院人數達到創新高的400多人。 新冠肺炎病例的增加與增多社區接觸有關，包括與不住在一起的家人和朋友的聚會，以及任何聚集有人的活動。

隨著病例數量的增加，醫院的可使用病床數下降。聖縣的三家醫院，即地區醫療中心（Regional Medical Center）、歐康納醫院（O'Connor）和聖路易斯醫院（St. Louise）都已經達到的負荷上限， ICU重症加護病房床位所剩無幾。約10%至12%的新冠肺炎病例需要住院治療，其中25%至35%通常需要重症監護治療。

聖縣政府指出，西語裔社區仍然是受影響到疫情影響最大的人群，佔所有病例的55.4%，而他們僅佔聖他克拉拉縣人口的25.8%。

COVID-19是一種致命病毒，迄今為止，聖他克拉拉縣已有519名居民死於新冠疫情。聖他克拉拉縣政府敦促居民：待在家裡，拯救生命。這也適用文化慶典，包括瓜達盧佩聖母節日慶典。慶祝活動應限於家庭內部或在線上舉行。

新冠肺炎 疫情 加州

上一則

蘇諾瑪加入 灣區9縣已有6縣實施新居家令

下一則

名記者：馬斯克搬到德州 不意味加州企業出走潮

延伸閱讀

新冠疫情升溫！加州72小時 新增確診破10萬

新冠疫情升溫！加州72小時 新增確診破10萬
灣區確診新增2953例 添15死

灣區確診新增2953例 添15死
鄭岱雲夫婦連4年捐款109分局

鄭岱雲夫婦連4年捐款109分局
教堂屢次違規群聚 聖他克拉拉縣祭罰款

教堂屢次違規群聚 聖他克拉拉縣祭罰款
灣區全面紫色級 聖他克拉拉縣病例激增 加護病床只剩50張

灣區全面紫色級 聖他克拉拉縣病例激增 加護病床只剩50張
白石鎮144街卡車、廢棄車違停嚴重 警嚴打

白石鎮144街卡車、廢棄車違停嚴重 警嚴打

熱門新聞

方芳（左圖右一，右圖右）在社交媒體上與政治人物的合影。（Axios取自Renren和Facebook）

疑似中國女諜 方芳外型姣好 手腕靈活 曾活躍灣區政界

2020-12-09 00:07
史丹福大學最新研究指出，新冠病毒最先感染上呼吸道細胞，並與ACE2細胞上的蛋白質結合，未來將朝從鼻腔開始防範病毒為目標。（史丹福大學提供）

史大研究：新冠病毒最先感染上呼吸道 高血壓藥不會增加風險

2020-12-10 10:03
戶外用餐將在周一開始被禁止。（記者李晗 / 攝影）

金山灣區多縣實施居家令 持續至明年 多類商業全面叫停

2020-12-05 00:38
加利對加州中南部地區的ICU床位空置率持續下降感到擔憂。（州府直播視頻截圖）

加州陽性率若降不下來 「區域性居家令」恐延長至9周

2020-12-08 23:49
超市的衛生紙，再次成為搶手貨。（記者劉先進／攝影）

居家令前最後一天 東灣華裔感嘆：跑4趟才搶到衛生紙

2020-12-07 02:15
蘋果創辦人賈伯斯小女兒伊娃出道當模特兒。圖為她為美妝品牌Glossier拍攝的廣告照片。（網路影片截圖）

喬布斯小女兒 模特兒出道「大洗泡泡浴」

2020-12-09 00:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？

克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？
買麵包要慎選！這4種不要碰 烘焙坊老闆：我自己都不吃

買麵包要慎選！這4種不要碰 烘焙坊老闆：我自己都不吃
最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎

最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎
延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐

延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐
戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益

戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益