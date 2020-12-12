慶祝瓜達盧佩聖母紀念日 聖縣籲「待在家裡拯救生命」
隨著新冠肺炎（COVID-19）病例激增和醫院ICU達到負荷能力上限，聖他克拉拉縣衛生官員和社區領導人請公眾嚴格遵守加州和聖縣關於在12月12日的瓜達盧佩聖母紀念日（Guadalupe Lady Day ）前集會和保持社會距離的規定。
官員表示，最近幾日的病例數不斷打破紀錄。聖他克拉拉縣單日病例達到了1700例，住院人數達到創新高的400多人。 新冠肺炎病例的增加與增多社區接觸有關，包括與不住在一起的家人和朋友的聚會，以及任何聚集有人的活動。
隨著病例數量的增加，醫院的可使用病床數下降。聖縣的三家醫院，即地區醫療中心（Regional Medical Center）、歐康納醫院（O'Connor）和聖路易斯醫院（St. Louise）都已經達到的負荷上限， ICU重症加護病房床位所剩無幾。約10%至12%的新冠肺炎病例需要住院治療，其中25%至35%通常需要重症監護治療。
聖縣政府指出，西語裔社區仍然是受影響到疫情影響最大的人群，佔所有病例的55.4%，而他們僅佔聖他克拉拉縣人口的25.8%。
COVID-19是一種致命病毒，迄今為止，聖他克拉拉縣已有519名居民死於新冠疫情。聖他克拉拉縣政府敦促居民：待在家裡，拯救生命。這也適用文化慶典，包括瓜達盧佩聖母節日慶典。慶祝活動應限於家庭內部或在線上舉行。
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