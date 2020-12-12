慶祝瓜達盧佩聖母紀念日 聖縣籲「待在家裡拯救生命」

隨著新冠肺炎 （COVID-19）病例激增和醫院ICU達到負荷能力上限，聖他克拉拉縣衛生官員和社區領導人請公眾嚴格遵守加州 和聖縣關於在12月12日的瓜達盧佩聖母紀念日（Guadalupe Lady Day ）前集會和保持社會距離的規定。

官員表示，最近幾日的病例數不斷打破紀錄。聖他克拉拉縣單日病例達到了1700例，住院人數達到創新高的400多人。 新冠肺炎病例的增加與增多社區接觸有關，包括與不住在一起的家人和朋友的聚會，以及任何聚集有人的活動。

隨著病例數量的增加，醫院的可使用病床數下降。聖縣的三家醫院，即地區醫療中心（Regional Medical Center）、歐康納醫院（O'Connor）和聖路易斯醫院（St. Louise）都已經達到的負荷上限， ICU重症加護病房床位所剩無幾。約10%至12%的新冠肺炎病例需要住院治療，其中25%至35%通常需要重症監護治療。

聖縣政府指出，西語裔社區仍然是受影響到疫情 影響最大的人群，佔所有病例的55.4%，而他們僅佔聖他克拉拉縣人口的25.8%。

COVID-19是一種致命病毒，迄今為止，聖他克拉拉縣已有519名居民死於新冠疫情。聖他克拉拉縣政府敦促居民：待在家裡，拯救生命。這也適用文化慶典，包括瓜達盧佩聖母節日慶典。慶祝活動應限於家庭內部或在線上舉行。