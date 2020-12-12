87歲范士丹傳智力衰退 自由派要她下台

范士丹已87歲，是下台的時候了？(Getty Images)

「紐約客雜誌」(The New Yorker) 日昨報導，87歲的加州 聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein) 近來智力明顯衰退(cognitive decline) 。報導一出，在社交網站引起轟動，不少知名自由派和評論人紛紛呼籲范士丹下台。如果范士丹引退，將在加州政壇引起大地震。

紐約客的報導引多個知情的消息說，范士丹的短期記億力大為衰退，甚至經常忘記助理人對她作出什麼簡報。她的助理說：「她有時像她自己，有時卻完全是另一個人。」

報導說，民主黨參院 領袖舒默(Chuck Schumer) 已經兩次要求范士丹辭去參院司法委員會首席民主黨成員的職位。范士丹不久前才決定辭去這個首席地位。

自由派不少評論人已因范士丹在巴瑞特的大法官聽證的沉默表現而大為不滿，現在因此紛紛呼籲她下台。紐約時報 的政治評論作者阿利(Wajahat Ali) 10日說，范士丹是時候下台了。民主黨有不少新星和有能力的人等著上位，包括南加州的波特(Katie Porter)和巴斯(KarenBass)，以及灣區羅康納(Ro Khanna)和芭芭拉李(Barbara Lee)。

爾灣加大法學院教和CNN評論員哈森(Rick Hasen) 說，范士丹在參院做過不少工作。但是她智力衰退嚴重，必須立即下台。紐森應該任命另一人接替她。

如果范士丹現在下台，她的參議員席位要到2022年期中選舉才能改選。2022年紐森自己的州長位置也要改選，賀錦麗留下的參議員席位也要改選，屆時加州政壇將大為熱鬧。

紐森也實在很忙碌，因為他要任命賀錦麗席位的接替人選，又要任命范士丹的接替人選，自己還要準備爭取連任。