我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1584萬 加州破151萬例

避免政府缺錢關門 川普簽署一周臨時預算案

蘇諾瑪加入 灣區9縣已有6縣實施新居家令

編譯組╱灣區11日電
蘇諾瑪縣帕達路瑪(Pataluma)的市中心。(Getty Images)
蘇諾瑪縣帕達路瑪(Pataluma)的市中心。(Getty Images)

北灣的蘇諾瑪縣(Sonoma)11日宣布實施新居家令，加入灣區已於上周開始實施新規定的五個縣。再增一縣之後，灣區9縣中已有6縣實施州長紐森於本月3日頒布的新居家令。

擁有人口54.6萬的蘇諾瑪縣，12日凌晨零時開始實施新居家令，居民須留在屋內。所有商業都要關閉，零售和必要行業除外。

縣衛生主任梅斯(Dr. Dundari Mase)表示：「雖然蘇諾瑪縣對醫院病床的需求沒有灣區其他地方那麼迫切，但近日縣內疫情迅速增加，確診病例和住院人數都在飆升。因此沒有其他選擇，只能實施新居家令。我們必須現在就行動，不能再等州政府的命令。」

蘇諾瑪縣10日新增確診174例，累計確診1萬4168例。感恩節後的單日新增確診比前增加一倍，達每10萬人就有343人感染。這是自今年3月以來的最高點。梅斯說，感恩節的旅遊和聚會是造成確診增加的原因之一。

州長森頒布的新居家令規定，零售商店只能開放20%，超市則只准開放35%。學校方面，除了已獲繼續運作的，其餘都要關閉。教堂只能戶外開放。餐館堂食和戶外進餐都禁止，只開放外賣。

理髮店、美容院、電影院、酒吧、釀酒廠、博物館、動物園、以及現場觀眾的體育活動，全面禁止戶內和戶外服務。

蘇諾瑪縣的新居家令預計可於明年1月9日周六午夜取消。

灣區 電影院 疫情

上一則

87歲范士丹傳智力衰退 自由派要她下台

下一則

慶祝瓜達盧佩聖母紀念日 聖縣籲「待在家裡拯救生命」

延伸閱讀

灣區視訊論壇 洛杉磯時報記者：恐遭罷免 州長紐森認真對待

灣區視訊論壇 洛杉磯時報記者：恐遭罷免 州長紐森認真對待
川普政府拍賣4100英畝地鑽油權 賺不到5萬

川普政府拍賣4100英畝地鑽油權 賺不到5萬
加州內陸居民無感 避疫令執行不嚴

加州內陸居民無感 避疫令執行不嚴
疫苗、新居家令讓加州疫情緩解？專家：未來數周更危險

疫苗、新居家令讓加州疫情緩解？專家：未來數周更危險
紐森任命醫師阿拉貢 為加州新衛生局長

紐森任命醫師阿拉貢 為加州新衛生局長
曾是無證移民 魏萱將出任加州立法事務廳長

曾是無證移民 魏萱將出任加州立法事務廳長

熱門新聞

方芳（左圖右一，右圖右）在社交媒體上與政治人物的合影。（Axios取自Renren和Facebook）

疑似中國女諜 方芳外型姣好 手腕靈活 曾活躍灣區政界

2020-12-09 00:07
史丹福大學最新研究指出，新冠病毒最先感染上呼吸道細胞，並與ACE2細胞上的蛋白質結合，未來將朝從鼻腔開始防範病毒為目標。（史丹福大學提供）

史大研究：新冠病毒最先感染上呼吸道 高血壓藥不會增加風險

2020-12-10 10:03
戶外用餐將在周一開始被禁止。（記者李晗 / 攝影）

金山灣區多縣實施居家令 持續至明年 多類商業全面叫停

2020-12-05 00:38
加利對加州中南部地區的ICU床位空置率持續下降感到擔憂。（州府直播視頻截圖）

加州陽性率若降不下來 「區域性居家令」恐延長至9周

2020-12-08 23:49
超市的衛生紙，再次成為搶手貨。（記者劉先進／攝影）

居家令前最後一天 東灣華裔感嘆：跑4趟才搶到衛生紙

2020-12-07 02:15
蘋果創辦人賈伯斯小女兒伊娃出道當模特兒。圖為她為美妝品牌Glossier拍攝的廣告照片。（網路影片截圖）

喬布斯小女兒 模特兒出道「大洗泡泡浴」

2020-12-09 00:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？

克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？
買麵包要慎選！這4種不要碰 烘焙坊老闆：我自己都不吃

買麵包要慎選！這4種不要碰 烘焙坊老闆：我自己都不吃
最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎

最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎
延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐

延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐
戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益

戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益