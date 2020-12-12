蘇諾瑪加入 灣區9縣已有6縣實施新居家令

蘇諾瑪縣帕達路瑪(Pataluma)的市中心。(Getty Images)

北灣的蘇諾瑪縣(Sonoma)11日宣布實施新居家令，加入灣區 已於上周開始實施新規定的五個縣。再增一縣之後，灣區9縣中已有6縣實施州長紐森於本月3日頒布的新居家令。

擁有人口54.6萬的蘇諾瑪縣，12日凌晨零時開始實施新居家令，居民須留在屋內。所有商業都要關閉，零售和必要行業除外。

縣衛生主任梅斯(Dr. Dundari Mase)表示：「雖然蘇諾瑪縣對醫院病床的需求沒有灣區其他地方那麼迫切，但近日縣內疫情 迅速增加，確診病例和住院人數都在飆升。因此沒有其他選擇，只能實施新居家令。我們必須現在就行動，不能再等州政府的命令。」

蘇諾瑪縣10日新增確診174例，累計確診1萬4168例。感恩節後的單日新增確診比前增加一倍，達每10萬人就有343人感染。這是自今年3月以來的最高點。梅斯說，感恩節的旅遊和聚會是造成確診增加的原因之一。

州長森頒布的新居家令規定，零售商店只能開放20%，超市則只准開放35%。學校方面，除了已獲繼續運作的，其餘都要關閉。教堂只能戶外開放。餐館堂食和戶外進餐都禁止，只開放外賣。

理髮店、美容院、電影院 、酒吧、釀酒廠、博物館、動物園、以及現場觀眾的體育活動，全面禁止戶內和戶外服務。

蘇諾瑪縣的新居家令預計可於明年1月9日周六午夜取消。