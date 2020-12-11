金山華裔社區 免費檢測規模擴大

華裔社區的免費新冠檢測活動持續。（記者李晗 / 攝影）

舊金山 面向華裔社區舉行的免費新冠檢測 活動，規模持續擴大。最新的消息顯示，華埠 每周三將會持續舉行，下周三（12月16日）也將會在列治文區舉行。

下周三起，持續多周都將會在華埠內有免費檢測活動。12月16日時，將會在東華醫院門口（地址：845 Jackson St）舉行免費檢測，時間是10時至下午3時。想要檢測的民眾可以提前撥打電話預約，號碼是628-228-2828。下午1時至3時的時段則可以直接排隊檢測，無需預約。參與檢測的民眾需要攜帶身份證。

往後的具體華埠檢測地點會再另行通知。

此外，下周三也將會在列治文區舉行一次免費新冠檢測活動，地址是位於330 9th。本次的檢測活動則不需要預約，想要檢測的民眾可以直接前往排隊。

本周三在華埠花園角的檢測活動上，共計有434人參與檢測，出現確診病例人數少於十人。華埠衛生局分局長白幹榮表示，現在確診的人數不多，不算可怕。他認為隔離的工作很重要，無論是有無症狀的人，在確診之後立刻隔離，就能夠避免爆發。同時大家也要勤洗手、戴口罩。

市府專員林偉浩表示，確診的華埠散房居民，如果難以自我隔離的話，市府也會有酒店房間的資源提供，讓這部分確診病例可以隔離。

此前兩次在華埠的兩次免費檢測活動均全部為陰性，無人確診。