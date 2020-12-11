川普政府拍賣4100英畝地鑽油權 賺不到5萬

川普 政府9日拍賣加州 4100英畝地鑽油權，但在競標中淨賺不到5萬元。這也是自2012年以來，在以民主黨為主且環保意識抬頭的加州，首次舉辦聯邦政府鑽探拍賣。

根據拍賣網站「EnergyNet」，占地4100英畝的七個地塊鑽探權拍賣價格為4萬6148.64元。綠色組織「西部優先中心」(Western Priorities)數據顯示，此次拍賣每英畝平均價格為11元，遠低於整個川普政府期間、聯邦租賃銷售的每英畝330元的平均價格。

美國土地管理局聲明表示，鑽探權出價最高的是每英畝27元的「標準石油公司」(Standard Oil Company LLC)。在這地塊區，最多可開發10口新油井。得標租賃者也必須支付每年產出石油與天然氣的租賃費用及特許權使用費。

鑽探權租賃是川普總統增加石油燃料開發的關鍵部分。但今年由於新冠大流行、削減能源需求與價格，導致業績不佳。美國土地管理局發言人貝克(Serena Baker)表示，美國自由市場將有助於決定在公共土地的能源開發是否可行。

川普政府在加州進行鑽探權拍賣，顯現出川普對化石燃料計畫，與致力於因應氣候改變的黃金州，兩者間再一次衝突。已當選總統拜登將於1月20日上任，承諾停止在聯邦土地及水域的石油與天然氣新租賃，以此作為對抗全球暖化全面計畫的一部分。

在加州官員以環境與健康為由、對鑽探提出質疑之後，在加州的聯邦鑽探拍賣於2013年停止。但是，美國土地管理局去年12月曾表示，開發不會對健康造成風險。然而，包括州長紐森在內的加州政府官員向管理局提出鑽探權拍賣的正式抗議。管理局已在拍賣前駁回抗議，指出加州的質疑已在環境評估過程獲得解決。