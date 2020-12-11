我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1561萬 加州逼近150萬例

新居家令讓加州疫情緩解？專家：未來數周更危險

川普政府拍賣4100英畝地鑽油權 賺不到5萬

編譯組╱灣區10日電

川普政府9日拍賣加州4100英畝地鑽油權，但在競標中淨賺不到5萬元。這也是自2012年以來，在以民主黨為主且環保意識抬頭的加州，首次舉辦聯邦政府鑽探拍賣。

根據拍賣網站「EnergyNet」，占地4100英畝的七個地塊鑽探權拍賣價格為4萬6148.64元。綠色組織「西部優先中心」(Western Priorities)數據顯示，此次拍賣每英畝平均價格為11元，遠低於整個川普政府期間、聯邦租賃銷售的每英畝330元的平均價格。

美國土地管理局聲明表示，鑽探權出價最高的是每英畝27元的「標準石油公司」(Standard Oil Company LLC)。在這地塊區，最多可開發10口新油井。得標租賃者也必須支付每年產出石油與天然氣的租賃費用及特許權使用費。

鑽探權租賃是川普總統增加石油燃料開發的關鍵部分。但今年由於新冠大流行、削減能源需求與價格，導致業績不佳。美國土地管理局發言人貝克(Serena Baker)表示，美國自由市場將有助於決定在公共土地的能源開發是否可行。

川普政府在加州進行鑽探權拍賣，顯現出川普對化石燃料計畫，與致力於因應氣候改變的黃金州，兩者間再一次衝突。已當選總統拜登將於1月20日上任，承諾停止在聯邦土地及水域的石油與天然氣新租賃，以此作為對抗全球暖化全面計畫的一部分。

在加州官員以環境與健康為由、對鑽探提出質疑之後，在加州的聯邦鑽探拍賣於2013年停止。但是，美國土地管理局去年12月曾表示，開發不會對健康造成風險。然而，包括州長紐森在內的加州政府官員向管理局提出鑽探權拍賣的正式抗議。管理局已在拍賣前駁回抗議，指出加州的質疑已在環境評估過程獲得解決。

拍賣 加州 川普

上一則

新冠疫情升溫！加州72小時 新增確診破10萬

下一則

丹維爾首位華裔市議員 方大衛宣誓任職

延伸閱讀

動作不斷…川普轟拜登勝選為「政變」 會紅州檢察長

動作不斷…川普轟拜登勝選為「政變」 會紅州檢察長
不像川普 紐時：拜登內閣都找熟人 像哥兒們俱樂部

不像川普 紐時：拜登內閣都找熟人 像哥兒們俱樂部
堅信川普終將勝選 鄉村歌手跟記者打賭一萬元

堅信川普終將勝選 鄉村歌手跟記者打賭一萬元

轉推川普控選舉舞弊推文？中國駐美使館澄清：帳號被駭

轉推川普控選舉舞弊推文？中國駐美使館澄清：帳號被駭
不管川普仍不認敗選 梅蘭妮亞「只想回家」悄悄安排離開白宮

不管川普仍不認敗選 梅蘭妮亞「只想回家」悄悄安排離開白宮

熱門新聞

方芳（左圖右一，右圖右）在社交媒體上與政治人物的合影。（Axios取自Renren和Facebook）

疑似中國女諜 方芳外型姣好 手腕靈活 曾活躍灣區政界

2020-12-09 00:07
戶外用餐將在周一開始被禁止。（記者李晗 / 攝影）

金山灣區多縣實施居家令 持續至明年 多類商業全面叫停

2020-12-05 00:38
史丹福大學最新研究指出，新冠病毒最先感染上呼吸道細胞，並與ACE2細胞上的蛋白質結合，未來將朝從鼻腔開始防範病毒為目標。（史丹福大學提供）

史大研究：新冠病毒最先感染上呼吸道 高血壓藥不會增加風險

2020-12-10 10:03
加利對加州中南部地區的ICU床位空置率持續下降感到擔憂。（州府直播視頻截圖）

加州陽性率若降不下來 「區域性居家令」恐延長至9周

2020-12-08 23:49
謝家華喜歡住在露營的房車中。（本報檔案照片）

謝家華邀父母訪新家 父：看到露營車被嚇到

2020-11-30 02:17
州長紐森要求採取果斷行動以防止加州的醫院系統在未來幾周內不堪重負。（美聯社）

加州頒「區域性居家令」防醫療不堪負荷

2020-12-04 00:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…
台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈

台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈
快看世界／中國科興疫苗 與西方疫苗有何不同？

快看世界／中國科興疫苗 與西方疫苗有何不同？
販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網

販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網
蜜蜂收集糞便塗抹家門！竟然是為了防範牠

蜜蜂收集糞便塗抹家門！竟然是為了防範牠