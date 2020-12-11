精神科醫師：亞裔社區家暴案 疫下或被低估

舊金山的精神科醫師陳卓（Ravi Chandra）一直在關注非裔和亞裔的民權相關話題。（EMS提供）

亞裔 社區一直被視為是「啞裔」，在面對問題時一直都比較「安靜」，不積極發聲。有分析指出，疫情 之後家暴 案上漲，但是在亞裔社區中的家暴案情況，也可能仍然存在被低估的情況。

居家避疫令之後，人們都減少出行，大量時間留在家中。這也就讓本身存在家暴問題的家庭更容易出現暴力事件，造成了疫情之後的家暴增多的現象。

由少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）就特別舉辦論壇，邀請專家解析家暴的情況。其中舊金山的精神科醫師陳卓（Ravi Chandra）就指出，亞裔社區的家暴總體數據低於白人，大約是白人報案的一半。但是他認為，這其中就可能存在報案被低估（under reporting）的情況。

陳卓也指出，不同的族裔社區的伴侶暴力類型不同，所以在數據上需要更多研究。但是他認為，對於少數族裔、弱勢群體的影響很大。他也形容，過去九個月的時間，就是一種宏觀層面的虐待受害者體驗，各種各樣的暴力層出不窮。

雖然總體而言家暴案上升，但是具體的數字仍然不得而知。陳卓說，因為有些家庭中，因為暴力實施者（施虐者）與受虐者一直處在一個空間內，因此受虐者無法在單獨的空間裡安全地撥打電話報案，也就可能導致許多家暴案都沒有記錄在案。

究其原因，陳卓也指出像是經濟壓力、健康風險等等，都會導致暴力事件的上升。因為在居家避疫的時候，人們一直處在一個隔離的狀態，這樣子就可能會導致暴力增多。同時經濟壓力也漸長，因為許多行業都被迫關門，令人不能上班，收入減少。此外面對病毒時候的健康風險，也會增加壓力。

陳卓醫師在明州非裔男子佛洛依德（George Floyd）疑遭警察暴力致死的事件之後，就一直在關注非裔和亞裔的民權相關話題。他也著有「亞裔美國人的憤怒：確實存在」一書。