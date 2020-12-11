疫情影響、房東漲租 30多年家具店歇業

經營辦公室業30多年的吳啟瑞，因疫情影響加上房東漲租，決定收掉公司，出清存貨。（記者李榮／攝影）

來自台灣 的吳啟瑞，早年在會計師事務所工作，後來創業經營文具生意與辦公室家具「West Coast Office Solutions」，至今已30多年。今年碰上新冠肺炎疫情 影響，加上覺得已到退休年紀，決定收掉辦公室家具生意，並且特賣出清存貨，回首美國創業路，他說：「從無到有，抓到一些生意訣竅了。不過，房東 要漲租，也就乾脆收了。」

吳啟瑞輔大企管系畢業後，曾在台灣的台塑工作，後來到美國東岸念財務管理，再到灣區會計師事務所工作。約30歲時，他與同樣也是來自台灣的鄰居合夥創業，從商業文具起家，後來打進國防部成為供應商，並買下辦公室家具的生意開始經營。早期因為他與供應商3M關係深厚，在SARS期間還曾透過當時的僑選立委，捐贈大批N95口罩給台灣。

他表示，文具生意屬傳統產業，最早是自己與夥伴到各公司敲門推銷，建立商用客戶。跨足辦公室家具業是後來看到機會，買了其他公司接手經營，新品與二手的辦公室桌椅都賣，打造出事業根基，最多的時候有四個大型展廳與倉儲。

吳啟瑞現在辦公室家具主要的展廳在聖荷西與密爾比達交界處，慈濟志業園區的對面，與文具倉儲加起來共有3萬呎。他表示，疫情多少影響了生意，加上房東又要漲租，自己又已經70歲，因此與太太商量後決定收掉家具生意，只保留文具的業務。

他指出，原本以為疫情下大型倉儲的租金應該平穩，做起來應該還算輕鬆，沒想到家具倉儲隔壁「鄰居」是廚具公司，在疫情之下他們生意比以往更為火爆，需要拓展空間，準備接手。房東也樂得開心，他也決定就此退場。

「家具很占位置，再去租一個倉儲來存放也不划算。」吳啟瑞表示，因為租約即將到期，左思右想，決定將剩下的存貨全部在本周六打一折出清，包括電動升降桌等，都決定幾十塊隨便賣，「不然我也要找人拿大榔頭打掉銷毀，反正以前我也做過這種事。」