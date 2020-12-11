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就任議員 魏虹擘畫庫比蒂諾市前景

記者陳程威／庫比蒂諾報導
魏虹就任庫比蒂諾議員，展開四年的任期。(庫市市府網站)
魏虹就任庫比蒂諾議員，展開四年的任期。(庫市市府網站)

庫比蒂諾市議員魏虹(Hung Wei)已經就任，庫比蒂諾的華人居民非常多，大家都很關心市政，她特別說明本次選舉幾個議題，包括Vallco開發案、住房危機，教育政策、交通規畫等。

針對備受矚目的Vallco開發案，魏虹表示，有關開發案是否合理，她尊重法院的判決。但她個人向來都反對開發商利用SB35法案，繞過與城市和議會的溝通去執行建造的作法。

魏虹說，她的目標是確保以後開發商不會使用任何州的法律，饒過城市去進行開發，一定要確保庫市對於土地的自主權。她也表明自己是理性務實的人，希望與不同立場的群體溝通。

談起庫比蒂諾市的住房危機，魏虹說自己的思路有兩個面向。

第一個是提供更多種類的住房供應──老年住房，中等收入家庭住房與可負擔住房。如果住房供應量不足，很難解決住房問題。第二面向是興建住宅的區位。住宅必須要在交通較通達的地區，不僅現在交通便利，也要想到未來交通前景。

她很支持在西岸興建老年住房。原則上她很支持蓋可負擔住宅，但在實際操作上會有資金籌集的困難。她認為適當放寬住房計畫50％為可負擔住房的比例，不失為可行的方案。

當過多年高中學區委員的她，比較熟悉教育政策。庫比蒂諾聯合學區（CUSD）經費不足，推動一些因應方式，她尊重CUSD自主做出的決定。

她百分之百支持以BSEP模式，「per square footage plan」來募集教育資金，但是一定要事先做民調。民調顯示有機會通過，她不僅支持，還會動員所有投票給她的人都來支持。

她並且認為，變賣財產並不能解決學區資金不足。她也希望擴大庫比蒂諾當地的年輕人實習計畫，讓更多的年輕人真正參與。

談到環境與公共交通，魏虹認為最重要是讓環境議題成為所有開發案的核心之一。溫室氣體排放是庫比蒂諾面臨最重大挑戰之一，所以新建住宅必須注動環保。另外，她也關切光污染的問題。談到公共交通，她主張考慮現在跟將來的需求，必須提供城市「最後一哩」的服務。

教育 學區 民調

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