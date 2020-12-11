台灣強震 灣區僑胞憂心影響經濟

台灣 東北部在台灣時間11日晚上9時19分發生芮氏規模6.7的大地震 ，消息在社交媒體傳開，很多人都相當擔心，特別是不少人都感受到超強的震動，直逼當年的921大地震。有華人趕緊用網路電話打回家問候，也有人擔心震動影響經濟與股票，直到台股 開盤後看到盤勢平穩才比較放心。

住在聖荷西的張春霖說，網路上看到地震的消息後，第一時間就打電話回家，父親雖然鎮定，但還是直說：「震得非常厲害。」父母兩人在地震後，除了看新聞關心災情以外，也特別檢查家中的水電瓦斯管線，還好看來沒有問題。

張春霖說，台灣地震多，父母也不是每次地震都會檢查管線，頂多是在地震時將冷氣關掉、插頭拔掉；但這次應該是地震的力度太大，也讓人想起1999年的921大地震，因此才會有檢查管線的反應。

另一位在南灣擔任工程師的沈仲城說，地震後他自己最關心的就是災情，因為這幾個月股票市場不錯，他也加碼買了不少台股，甚至還有一些融資操作；最近加權指數在1萬4000點附近徘徊，台積電更是不斷突破新高。

地震之後，他原本很擔心有經濟或者廠房的損害，因為上次921地震時，許多廠房受損停工，也影響股價。

他表示，所幸看來沒有太大的災情，自己購買的公司情況也還好，美西傍晚、台股開盤後，觀察自己持有公司的股價尚沒有太大的變動，「那我就續抱這些股票了。」