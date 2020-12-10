史大研究：新冠病毒最先感染上呼吸道 高血壓藥不會增加風險

史丹福大學最新研究指出，新冠病毒最先感染上呼吸道細胞，並與ACE2細胞上的蛋白質結合，未來將朝從鼻腔開始防範病毒為目標。（史丹福大學提供）

史丹福大學 最新研究指出，新冠病毒將最先感染上呼吸道細胞，並與ACE2細胞上的蛋白質結合，鼻腔通道與上呼吸道是病毒進入人體的最主要入口。這項研究不僅支持了口罩的確可以防止病毒傳播，同時也證實鼻噴劑、洗鼻劑也有阻斷新冠病毒感染的機率。

研究也另外指出，高血壓 藥物並不會增加感染的風險。因此可以消除之前傳出高血壓藥物有可能引發新冠病毒更容易進入人體細胞的隱憂。

史丹福大學醫學院過敏免疫學醫師暨講師Ivan Lee表示，疫情 發展之初，外界傳出兩種降血壓藥物可能增加新冠病毒疫情風險，但經過實驗證實，這項傳聞並非真實的。且也透過研究可發現，病毒很容易與鼻腔內的細胞結合。因此戴上口罩、遮蓋鼻子，才識正確的防疫方法。

這項研究由Ivan Lee、史丹福大學醫學院博士中山久繼（ Nakayama）等多位免疫學、耳鼻喉科、微生物學教授共同研究，並發表在「自然通訊」期刊上。

研究指出，新冠病毒會透過與細胞表面的ACE2蛋白質結合而進入人體細胞。史丹福大學研究團隊比較了肺、腎、腸子等多個器官與上呼吸道、下呼吸道的ACE2，發現感染者的上呼吸道的氣管纖毛中，ACE2蛋白質比其他器官都還要高出許多。

Ivan Lee表示，病毒透過氣管纖毛上的ACE2蛋白質結合後，挾持了人體氣管纖毛保護的功能，並藉此穿透進入人體內部，這也是病毒最先感染人體的部位。

過去的研究指出，高血壓也是導致新冠病毒病程變成重症的危險因素之一。史丹福研究團隊透過研究數百名慢性鼻竇炎患者，其中有不少人也正同時在服用ACE抑制劑等常用降血壓藥。研究發現，無論有沒有服用降血壓藥，受試者的上呼吸道ACE2蛋白質都一樣多，也因此證實了降血壓藥其實並不會增加新冠病毒感染的機率。

Ivan Lee表示，目前醫學界多數致力於透過吃藥、靜脈注射方式來抵抗新冠病毒入侵，但如果從鼻腔開始有所防範，例如在鼻腔噴藥防止感染，也許是下個研究的主題。

史丹福大學醫學院表示，目前團隊還正在研究氣管的纖毛如何對病毒作出反應，也許未來可以提出透過纖毛規律性抖動增加鼻腔內粘液流動，來消除病毒等方法，但仍在研究中。