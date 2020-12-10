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時間軸呈現 僑教中心介紹台灣防疫經驗

記者李榮／密爾比達報導
僑教中心舉辦台灣模式-防疫成效說明會，介紹台灣經驗。（記者李榮／翻攝）
僑教中心舉辦台灣模式-防疫成效說明會，介紹台灣經驗。（記者李榮／翻攝）

新冠肺炎（COIVD-19）疫情嚴峻，台灣防疫成果優越，有效控制新冠肺炎病毒的散播，也讓疫情對民眾的生活影響降至最低。僑教中心9日邀請多個社團的僑領，舉辦「台灣模式-防疫成效說明會」，介紹政府的努力與成果，並聽取僑界的意見及聲音。

僑教中心指出，為記錄這次的防疫經驗，台灣的衛生福利部整合中央及地方政府各項防疫政策的決策過程，並將此台灣模式（Taiwan Model）以時間軸的方式呈現，說明台灣防疫成功因素、衛生醫療體系基礎、重大政策等。希望透過說明會，讓各界能了解台灣的公衛實力，證明「Taiwan can help, and Taiwan is helping！」。

為分享台灣的防疫經驗，在「COVID-19台灣防疫關鍵決策網」上有中英文版介面，內容包含「決策關鍵時間軸」、「成功防疫因素」、「台灣衛生醫療體系基礎」、「重大政策」4大部分，詳細紀錄台灣面對這次疫情的反應與分析。

僑教中心主任閻樹榮指出，台灣的防疫成果優秀，至今民眾生活幾乎都正常，主要是政府與民間多方面配合成果。事實上，在台灣防疫關鍵決策網上，就歸納出「SARS經驗」、「中央疫情指揮中心」、「資訊公開透明」、「良好的資源分配」、「及時邊境管制」、「智慧社區防疫」、「先進的醫療科技」、「優質國民」等八項重要原因都是成功關鍵。防疫關鍵決策網特別透過條列式的敘述，搭配圖片簡要說明。

他並表示，台灣不僅防疫工作令人滿意，也希望能向海外分享經驗，例如許多僑團都在過去多個月以來，多次向主流社會捐贈防護用品，為社區盡一份心力。同時也希望，僑胞能多向主流介紹台灣的防疫經驗與成果，齊心抗疫。

有興趣的民眾可上「COVID-19台灣防疫關鍵決策網」瀏覽。網址：https://COVID19.mohw.gov.tw。

台灣 防疫 疫情

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