時間軸呈現 僑教中心介紹台灣防疫經驗

僑教中心舉辦台灣模式-防疫成效說明會,介紹台灣經驗。(記者李榮/翻攝)

新冠肺炎(COIVD-19)疫情 嚴峻,台灣防疫 成果優越,有效控制新冠肺炎病毒的散播,也讓疫情對民眾的生活影響降至最低。僑教中心9日邀請多個社團的僑領,舉辦「台灣模式-防疫成效說明會」,介紹政府的努力與成果,並聽取僑界的意見及聲音。

僑教中心指出,為記錄這次的防疫經驗,台灣的衛生福利部整合中央及地方政府各項防疫政策的決策過程,並將此台灣模式(Taiwan Model)以時間軸的方式呈現,說明台灣防疫成功因素、衛生醫療體系基礎、重大政策等。希望透過說明會,讓各界能了解台灣的公衛實力,證明「Taiwan can help, and Taiwan is helping!」。

為分享台灣的防疫經驗,在「COVID-19台灣防疫關鍵決策網」上有中英文版介面,內容包含「決策關鍵時間軸」、「成功防疫因素」、「台灣衛生醫療體系基礎」、「重大政策」4大部分,詳細紀錄台灣面對這次疫情的反應與分析。

僑教中心主任閻樹榮指出,台灣的防疫成果優秀,至今民眾生活幾乎都正常,主要是政府與民間多方面配合成果。事實上,在台灣防疫關鍵決策網上,就歸納出「SARS經驗」、「中央疫情指揮中心」、「資訊公開透明」、「良好的資源分配」、「及時邊境管制」、「智慧社區防疫」、「先進的醫療科技」、「優質國民」等八項重要原因都是成功關鍵。防疫關鍵決策網特別透過條列式的敘述,搭配圖片簡要說明。

他並表示,台灣不僅防疫工作令人滿意,也希望能向海外分享經驗,例如許多僑團都在過去多個月以來,多次向主流社會捐贈防護用品,為社區盡一份心力。同時也希望,僑胞能多向主流介紹台灣的防疫經驗與成果,齊心抗疫。

有興趣的民眾可上「COVID-19台灣防疫關鍵決策網」瀏覽。網址:https://COVID19.mohw.gov.tw。