我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美破1539萬確診 德州逾135萬

川普也適用！YouTube將刪「大選舞弊」指控影片

佛利蒙市議會 女性、少數族裔都過半

記者李榮／佛利蒙報導
佛利蒙市議會在網路上開會，新當選的市長與市議員宣誓上任。左上起順時針方向：高敘加、黃潔宜、卡克斯、薩爾溫。（記者李榮／翻攝）
佛利蒙市議會在網路上開會，新當選的市長與市議員宣誓上任。左上起順時針方向：高敘加、黃潔宜、卡克斯、薩爾溫。（記者李榮／翻攝）

佛利蒙市議會8日晚間開會，會中也舉行新當選的佛利蒙市議會成員宣誓就職的儀式。包括成功連任的市長高敘加（Lily Mei）、佛利蒙第一選區市議員黃潔宜（Teresa Keng）、第五選區市議員薩爾溫（Raj Salwan），以及市議會新人、第六區的卡克斯（Teresa Cox）都在會議中正式就任。

目前佛利蒙市議會內共有市長高敘加、第一區市議員黃潔宜，以及第四選區的市議員邵陽（Yang Shao）等三位華人。這次大選中，高敘加與黃潔宜兩人面臨任滿重選。高敘加高票連任，黃潔宜也同額競選順利連任。華人在佛利蒙的市議會中代表名額維持不變。

原本第六選區也有華人前華益社（Citizens for Better Community）主席、佛利蒙都市規畫委員劉海雲（Charles Liu）角逐，不過可惜開票結果落居第二，與卡克斯差距900多票。

卡克斯是佛利蒙建市64年以來，首位非裔的市議員。卡克斯不僅是首位佛利蒙非裔市議員，也等於讓佛利蒙市議會中女性議員的代表過半，同時也讓少數族裔代表過半，別具象徵意義。連任的高敘加則是佛利蒙市政史上首任的女性市長，也是第一位民選的亞裔市長。

卡克斯指出：當女性與少數族裔都能成功的時候，社區也同樣能成功。

卡克斯與高敘加都表示，目前首要的市政方針是必須要幫助商業以及居民，度過新冠肺炎疫情的難關。

華人 非裔 亞裔

上一則

時間軸呈現 僑教中心介紹台灣防疫經驗

下一則

唐娟簽證欺詐案 明年2月8日開庭審判

延伸閱讀

打新冠疫苗就不會傳播病毒？輝瑞主席說「不確定」

打新冠疫苗就不會傳播病毒？輝瑞主席說「不確定」
日增確診近6千 67萬紐約客感恩節仍要搭機

日增確診近6千 67萬紐約客感恩節仍要搭機
疫情下組織集體旅行 逾70名哥大學生遭紀律處分

疫情下組織集體旅行 逾70名哥大學生遭紀律處分
省成本 佛利蒙擬擴充特斯拉警車

省成本 佛利蒙擬擴充特斯拉警車
比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%

比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%
佛利蒙增設警分局 黃潔宜籲市民支持兌現政見

佛利蒙增設警分局 黃潔宜籲市民支持兌現政見

熱門新聞

方芳（左圖右一，右圖右）在社交媒體上與政治人物的合影。（Axios取自Renren和Facebook）

疑似中國女諜 方芳外型姣好 手腕靈活 曾活躍灣區政界

2020-12-09 00:07
謝家華喜歡住在露營的房車中。（本報檔案照片）

謝家華邀父母訪新家 父：看到露營車被嚇到

2020-11-30 02:17
戶外用餐將在周一開始被禁止。（記者李晗 / 攝影）

金山灣區多縣實施居家令 持續至明年 多類商業全面叫停

2020-12-05 00:38
州長紐森要求採取果斷行動以防止加州的醫院系統在未來幾周內不堪重負。（美聯社）

加州頒「區域性居家令」防醫療不堪負荷

2020-12-04 00:24
加利對加州中南部地區的ICU床位空置率持續下降感到擔憂。（州府直播視頻截圖）

加州陽性率若降不下來 「區域性居家令」恐延長至9周

2020-12-08 23:49
超市的衛生紙，再次成為搶手貨。（記者劉先進／攝影）

居家令前最後一天 東灣華裔感嘆：跑4趟才搶到衛生紙

2020-12-07 02:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔姊妹返家團聚遇車禍 普大博士姊身亡 MIT妹腦死

華裔姊妹返家團聚遇車禍 普大博士姊身亡 MIT妹腦死

父母來自台灣 戴琦將出任首位華裔貿易代表

父母來自台灣 戴琦將出任首位華裔貿易代表

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億
送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗