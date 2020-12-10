佛利蒙市議會 女性、少數族裔都過半

佛利蒙市議會在網路上開會，新當選的市長與市議員宣誓上任。左上起順時針方向：高敘加、黃潔宜、卡克斯、薩爾溫。（記者李榮／翻攝）

佛利蒙市議會8日晚間開會，會中也舉行新當選的佛利蒙市議會成員宣誓就職的儀式。包括成功連任的市長高敘加（Lily Mei）、佛利蒙第一選區市議員黃潔宜（Teresa Keng）、第五選區市議員薩爾溫（Raj Salwan），以及市議會新人、第六區的卡克斯（Teresa Cox）都在會議中正式就任。

目前佛利蒙市議會內共有市長高敘加、第一區市議員黃潔宜，以及第四選區的市議員邵陽（Yang Shao）等三位華人 。這次大選中，高敘加與黃潔宜兩人面臨任滿重選。高敘加高票連任，黃潔宜也同額競選順利連任。華人在佛利蒙的市議會中代表名額維持不變。

原本第六選區也有華人前華益社（Citizens for Better Community）主席、佛利蒙都市規畫委員劉海雲（Charles Liu）角逐，不過可惜開票結果落居第二，與卡克斯差距900多票。

卡克斯是佛利蒙建市64年以來，首位非裔 的市議員。卡克斯不僅是首位佛利蒙非裔市議員，也等於讓佛利蒙市議會中女性議員的代表過半，同時也讓少數族裔代表過半，別具象徵意義。連任的高敘加則是佛利蒙市政史上首任的女性市長，也是第一位民選的亞裔 市長。

卡克斯指出：當女性與少數族裔都能成功的時候，社區也同樣能成功。

卡克斯與高敘加都表示，目前首要的市政方針是必須要幫助商業以及居民，度過新冠肺炎疫情的難關。