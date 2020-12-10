「健康益友」APP 僑胞可免費網路與醫師問診

僑委會推健康益友APP，供有僑胞卡的民眾使用，免費在線上與醫師問診。（記者李榮／翻攝）

新冠肺炎（COVID-19）疫情 肆虐，很多僑胞在海外就醫不易，不少鄉親也取消今年原本的回台計畫。中華民國僑務委員會為照顧僑胞健康需求，與衛生福利部及台灣 急診醫學會合作，於數月前推出「全球僑胞遠距健康諮詢平台」-健康益友APP（應用程式），讓持有「僑胞卡」的海外僑民，能夠24小時透過視訊，與台灣專業醫師面對面諮詢。

僑教中心9日介紹，健康益友APP使用起來非常簡單，而且在疫情期間不用收費，希望有需求的海外鄉親多利用。

「健康益友」APP是遠距醫療的概念，目前的服務對象是持有僑胞卡的海外僑民。該APP是由衛福部專案補助，提供海外僑胞24小時緊急醫療線上諮詢。「健康益友」APP在防疫期間（暫時至今年的12月底）都是免費，是否延長則還在研究中。僑胞只要下載「健康益友」APP、註冊帳號、驗證僑胞卡，就能登入諮詢。但是僑胞如果是碰上危及生命安全的情況，應立即連絡當地緊急醫療救護系統就醫。

「健康益友」APP提供諮詢的醫師為來自林口長庚醫院、台中中國醫藥大學附設醫院、台南奇美醫院及高雄長庚醫院的急診專科醫師。計畫主持人為中國醫學大學急診部部長陳維恭，約有100多位醫療人員參與此計畫。

僑教中心9日在與僑領的會議中，播放南加僑胞試用「健康益友」APP的影片。向醫師求診的僑胞是在美國 時間的晚上，感到頭暈不舒服，透過APP即時醫師視訊求助。醫師先是詢問相關的病史與症狀，並且請他做了一些測試的動作，排除中風等較嚴重的問題後，再推斷可能的病因，並且給予建議。

僑教中心主任閻樹榮指出，台灣的醫療服務向來非常優質，這次更是超前打造「健康益友」APP，供有僑胞卡的僑民免費使用，顯示出台灣強大的醫療優勢。僑胞卡現在可以在網路上免費申請，只要是認同台灣、支持中華民國的僑胞都是服務的對象。中華民國護照不是必要，也可以提供美國護照作為申的請身分證明資料。

健康益友APP操作說明影片https://youtu.be/kkAOFct0ERU。申請僑胞卡可洽金山灣區僑教中心。