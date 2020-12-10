庫比蒂諾市長蒲仲辰：Vallco關鍵是如何開發 憂加劇住房問題

蒲仲辰再度出任庫比蒂諾市長。(庫市市府網站圖片)

新任庫比蒂諾市長蒲仲辰(Darcy Paul)日前闡述有關Vallco開發案、新冠疫情 、市政規畫以及新一屆市議會工作等議題。

談到Vallco開發案，蒲仲辰強調，自己反對的從來都不是開發議題，也從來不反對可負擔住房議題。他反對的是打著以解決住房問題名義，實際上造成更嚴重住房問題的開發案。

蒲仲辰說明自己於Vallco開發案的立場。他表示，這不是開發與否的議題，而是如何開發、開發之後對於社區的影響的問題。Vallco開發案不僅僅是住宅，還包含著大量的大體量辦公樓宇（181萬英尺的辦公空間）的建設。開發案會帶來上千的辦公人員。但是Vallco提供的住房項目遠遠不能滿足其新帶來的辦公人員。Vallco開發案僅僅包含2402個住房，只有1201個住房可負擔住宅，遠遠無法滿足開發案所帶來的新遷入人口的住房問題。

蒲仲辰表示，Vallco開發案不僅不能解決庫比蒂諾市的住房問題，還會使原本就存在的住房問題變得更為嚴峻。

談到解決庫比蒂諾市住房危機，他支持建設更多的可負擔住宅跟老年住宅。他認為，解決住房危機的關鍵在於更好的交通與基礎設施建設。但是開發商往往在乎的是自己開發土地的價值。

他說，過去市府也一直在推動可負擔住宅的建設，包括在西口岸（Westport）建設的可負擔住宅與老年住宅項目。但是可負擔住宅與老年住宅建設面臨到最大的問題是資金，需要更多來自州一級層面的建設資金。

談到新冠疫情對於庫比蒂諾市的影響，蒲仲辰表示，庫比蒂諾市很早就做購買個人防護設備（PPE），也率先出台要求佩戴口罩政策。庫比蒂諾的新冠感染率在聖他克拉拉縣內是最低的。他當然支持嚴格的防範新冠的措施，但同時也很關注庫比蒂諾當地受到新冠疫情影響的小企業，如美甲店、餐館等的生存問題，表示市政府會提供緊急資金幫助相關企業。

談到自己接下來市長任期間將要主動推動的政策，蒲仲辰表示，會重點增加庫比蒂諾圖書館 的資金，使圖書館重新成為市民之間的連結。也會增加東庫比蒂諾地區公園的建設與維護。他還談到了光污染，包括路燈在夜晚的亮度等議題。至於交通與基礎設施方面，蒲仲辰表示，會通過VTA為庫比蒂諾的交通建設帶來更多的資金。

新一屆市議會裡面華人與女性占據多數，蒲仲辰非常開心。他很興奮可以有更多元的聲音進入到市議會裡面，並指出，庫比蒂諾是非常多元的社區。也同時希望公眾在關注代表性之餘，也可以關注具體的政策。對於亞裔 群體來講，最重要的是參與到這個民主進程中來。

他認為現今無論是地方州還是聯邦層面，最為重要的是讓政治人物負起責任，希望政治人物可以保持「 為公眾服務與推進建構一個你想要生活的社會」。