教堂屢次違規群聚 聖他克拉拉縣祭罰款

聖荷西基督教Calvary Chapel教堂被指違反公共衛生禁令。(Google街景圖)

聖他克拉拉縣法院8日裁定，聖荷西的基督教教堂Calvary Chapel和其牧師麥克盧爾（Mike McClure）屢次違反政府防疫臨時禁制令 ，這項禁令要求教會停止違規室內聚會，並要求參與人員戴上口罩與保持社交距離。

聖他克拉拉縣政府表示，今年10月，聖縣政府律師威廉 斯（James R. Williams）和聖縣檢察長羅森（Jeff Rosen）提起訴訟，狀告這所教堂和麥克盧爾牧師本人，理由是他們違規舉行數百人參與的未戴口罩的室內集會，違反了加州和縣衛生官員的關於防疫公共安全要求，要求頒發禁制令。法院於11月2日批准了臨時禁制令（TRO），但該教堂麥克盧爾牧師等一直沒有遵守。

在8日當天的聽證會上，基爾萬（Peter Kirwan）法官要求對麥克盧爾等人違反臨時禁制令的每一天都要支付罰款。

縣府律師威廉斯強調：「鑑於當前激增的COVID-19確診病例和住院人數，對於所有的個人和群體來說，全面遵守政政公共衛生要求是至關重要的」。這些公共衛生可以減少疫情的傳播並且挽救生命，攸關人們的健康與生死，因此持續違反公共衛生健康要求的行為，不可容忍。

聖他克拉拉縣政府表示，將繼續與更多的宗教組織合作，以確保人們在進行宗教活動的同時，能夠遵守公共衛生安全要求。