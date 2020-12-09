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金山前水利局長凱利家中搜出古柯鹼 法官下令進行毒品檢測

編譯組／舊金山8日電
檢方在前舊金山水利局長凱利家中搜到古柯鹼，法官下令做毒品檢測。（電視新聞截圖）
檢方在前舊金山水利局長凱利家中搜到古柯鹼，法官下令做毒品檢測。（電視新聞截圖）

檢察官表示，在被控涉貪的前舊金山水利局（SFPUC）局長凱利（Harlan Kelly）家中搜出一級毒品古柯鹼。法官已要求凱利進行毒品檢測

凱利8日透過Zoom視訊與代表律師蓋茲（Brian Getz）首次出庭應訊。戴上紅色口罩的凱利只回答了幾個程序性問題，並未提出抗辯。舊金山地方法官比勒（Laurel Beeler）宣布，凱利的保釋金定為20萬元，交保後必須交出護照和槍枝，不得過量飲酒，等候法院下次傳訊。凱利的20萬元保釋金將由其父親哈蘭（Harlan Kelly Sr.）在佛萊斯諾（Fresno）的房子做擔保。

由於收到檢方提出在凱利家中搜到古柯鹼的證據，法官另外要求凱利進行毒品檢測。比勒表示，考慮到疫情期間的安全風險，她一開始曾猶豫是否該要求進行檢測，也不希望在沒有明確的理由下強制執行。

聯邦副檢察官哈利斯（Robin Harris）向比勒解釋為何要求進行毒品檢測。他說：「我們在搜查凱利住家時發現一種藥物，經測試推斷是古柯鹼。」比勒才同意下令進行毒品檢測。

被問到在凱利家人發現的古柯鹼，蓋茲表示，那只是派對的殘留物。

在聯邦官員宣布對凱利進行貪腐調查後，凱利已於上周辭去水利局職務。檢方指出，凱利收受了商人黃永樂（Walter Wong）包括前往中國大陸和香港旅遊、免費餐廳招待、珠寶首飾、房屋裝潢等賄賂。他利用水利局職務之便，提供黃永樂在水利局監督的工程中獲得利益。

凱利擔任舊金山行政官的妻子娜歐蜜（Naomi Kelly）在調查展開後，已向市府告假六周。娜歐蜜雖未被控告，但據說跟著丈夫一同旅行，並誤導調查人員關於旅行費用的訊息。

檢測 毒品 舊金山

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