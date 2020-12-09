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談拜登上任後國安 退役上將：美可攔截北韓洲際導彈

記者劉先進／柏克萊報導
羅賓遜(右)表示，北韓雖有發射洲際導彈襲擊美國本土的能力，但並無意圖，多為虛張聲勢。美國有攔截防禦導彈的實力。（記者劉先進／翻攝）
羅賓遜(右)表示，北韓雖有發射洲際導彈襲擊美國本土的能力，但並無意圖，多為虛張聲勢。美國有攔截防禦導彈的實力。（記者劉先進／翻攝）

太平洋國際政策委員會（Pacific Council on International Policy）日昨舉行西方政策視訊論壇。其中主題是拜登上任後的國家安全優先事項。退役的四星空軍上將、前美國北方司令部（Northern Command）和北美航空防務司令部（NORAD）司令羅賓遜（Gen. Lori Robinson）表示，北韓雖有發射洲際導彈襲擊美國本土的能力，但並無意圖，多為虛張聲勢。美國加州等地也有攔截防禦導彈的實力。

北韓導彈襲美 多是虛張聲勢

民眾時常聽說，北韓的洲際彈道導彈有能力打到美國本土。美國到底有怎樣的防禦措施？

羅賓遜表示，作為北方司令部指揮官，她的責任是保衛美國免受來自北韓的彈道導彈威脅。在2017年短暫的一個時期內，北韓試射13到14發導彈，「對待這些導彈，我們都假設會打到美國。那段時間的很多夜晚，我都睡在沙發上，免得晚上突如其來的電話吵醒丈夫。我把手機放胸口上，等待來電，怕有導彈襲擊的事情發生。總之，北韓每一次導彈試射，我們都假設要攻擊美國，以採取防禦措施。」

羅賓遜說，美國有能力防禦北韓的洲際導彈襲擊。無論是在阿拉斯加，還是在加州，都有地面攔截導彈的武器。她說：「北韓導彈性能越來越高，生產能力越來越強。但還沒有看到發射導彈的意圖。」

羅賓遜表示，北韓號稱用導彈襲擊美國，很多時候是口出狂言、難以看到有多大的意圖，「不論北韓說是在水上平台、海灘還是其他區域發射，都是虛張聲勢。北韓會繼續增強導彈性能和生產能力，但美國也會確保有足夠的防禦能力。」

疫苗分發運輸 軍隊或可幫忙

羅賓遜認為，美國和北約的合作關係從中受益良多。按條款規定，對一個國家的攻擊，意味著攻擊所有國家。2001年911恐襲後，此條款被援引使用。北約向美國派遣空中預警機，「當時美國不可能監控所有區域（避免恐襲），盟國預警機來幫忙。北約聯盟對美國至關重要。」

羅賓遜提及，在疫情中，軍隊可發揮作用。如部署醫療人員到各州，緩解當地醫護人員的壓力。「如果州長請求增加醫護資源，我們可以在國內幫忙。另外一個猜測是，軍方能否幫助分發疫苗（注：輝瑞疫苗需要低溫-70℃保存，在2到8℃的冷藏溫度下只能保存24小時。疫苗運輸要求頗高）。」

羅賓遜提及，在疫情中，軍隊可發揮作用。一個猜測是，軍方能否幫助分發疫苗。（記者劉...
羅賓遜提及，在疫情中，軍隊可發揮作用。一個猜測是，軍方能否幫助分發疫苗。（記者劉先進／翻攝）

美國 北韓 疫苗

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