賈伯斯小女兒 模特兒出道「大洗泡泡浴」

蘋果創辦人賈伯斯小女兒伊娃出道當模特兒。圖為她為美妝品牌Glossier拍攝的廣告照片。（網路影片截圖）

蘋果 創辦人賈伯斯（Steve Jobs）曾對為他作傳的艾薩克森（Walter Isaacson）說，他的小女兒伊娃（Eve Jobs）將來不是接掌蘋果，就是治理國家。不過今年22歲的伊娃選擇先從事其他行業。

伊娃目前還是史丹福大學 學生，也會繼續以馬術障礙超越賽選手身份參加比賽。不過，她同時也和許多名人子女一樣，投身模特兒界和成為Instagram網紅，模特兒出道作品是為美妝品牌Glossier拍攝節日廣告。

Glossier創辦人懷斯（Emily Weiss）表示，為了與公司保持社交距離的活動一致，這一系列廣告都是以自拍方式完成。

雖然身為矽谷「貴族」，伊娃的母親，同時也是全球女性富豪第35名的羅倫（Laurene Powell-Jobs），今年初接受紐約時報 （New York Times）訪問時表示，她的三名子女不會繼承她的財產。羅倫的財產估計約有354億元，大部分繼承自丈夫賈伯斯。她曾說，繼承財產不是一件公平的事。

羅倫說：「我一直致力盡我所能，以能振奮個人和社區的永續方式，有效分配我的財產。我對建立傳統財富不感興趣，我的孩子也知道這點。」

馬術雜誌（Horse Sport）報導，伊娃是2019年全球25歲以下排名第5的馬術障礙超越賽選手。伊娃告訴馬術雜誌，她希望繼續和優秀的團隊和出色的馬匹合作，創造更好的成績。