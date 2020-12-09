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聖縣首位華人議員 李洲曉宣誓就職

記者李榮／聖荷西報導
李洲曉宣誓就職，也成為聖他克拉拉縣首位華人議員。（李洲曉提供）
李洲曉宣誓就職，也成為聖他克拉拉縣首位華人議員。（李洲曉提供）

前桑尼維爾市長李洲曉（Otto Lee），今年在聖他克拉拉縣議員第三區選舉中對上政壇老將、加州眾議員朱感生（Kansen Chu），爭取任滿必須離任的柯提斯（Dave Cortese）所留下的位置。李洲曉在初選中位居第二，但後來在大選的選戰中氣勢急起直追、最後大幅勝出。12月6日下午他前往縣府宣誓就職。因疫情關係，宣誓儀式在戶外進行。李洲曉成為聖他克拉拉縣史上首位華人縣議員。

其實早在2008年時，李洲曉就曾參選過聖他克拉拉縣第三選區的縣議員選舉，並進入決選。但最後輸給柯提斯。今年柯提斯任滿轉戰加州參議員，也順利選上。

李洲曉感謝社區對他的一路支持，也表示將扮演好縣議員的角色。李洲曉最關注的議題包括可負擔住房、無家可歸者和未安置人員、交通、社區安全等。曾擔任尼維爾市長與市議員的他表示，自己有多年的在地經驗，很了解社區的需求，相信能幫助縣議會帶領聖他克拉拉縣。

李洲曉來自香港，在香港度過童年。15歲時由於當時政治與社會的動盪，他與家人移民來加州。李洲曉回憶，就像許多移民家庭一樣，為了在美國生存，父母經歷了巨大的職業變化。原本擔任律師的父親，在美國轉為經營餐館，也讓李洲曉認識到勤奮工作和服務的重要。高中畢業後，李洲曉進入柏克萊加大（UC Berkeley）學習，獲得化學與核工程學士學位；之後他又進一步在加州大學黑斯廷斯分校（University of California, Hastings College of the Law）獲得法學學位。

李洲曉曾在海軍服役多年，並曾擔任聖荷西的智慧財產權律師。他與妻子莎莉（Sally）及三個小孩住在桑尼維爾。2003年至2011年他當選為桑尼維爾市議會議員，其中包含一任市長。他曾在市議員任內應徵前往伊拉克戰場服役。

李洲曉正式宣誓就職，因新冠肺炎（COVID-19）疫情的關係，改在戶外舉行。（李...
李洲曉正式宣誓就職，因新冠肺炎（COVID-19）疫情的關係，改在戶外舉行。（李洲曉提供）

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