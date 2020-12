聖縣首位華人議員 李洲曉宣誓就職

李洲曉宣誓就職,也成為聖他克拉拉縣首位華人議員。(李洲曉提供)

前桑尼維爾市長李洲曉(Otto Lee),今年在聖他克拉拉縣議員第三區選舉中對上政壇老將、加州眾議員朱感生(Kansen Chu),爭取任滿必須離任的柯提斯(Dave Cortese)所留下的位置。李洲曉在初選中位居第二,但後來在大選的選戰中氣勢急起直追、最後大幅勝出。12月6日下午他前往縣府宣誓就職。因疫情關係,宣誓儀式在戶外進行。李洲曉成為聖他克拉拉縣史上首位華人縣議員。

其實早在2008年時,李洲曉就曾參選過聖他克拉拉縣第三選區的縣議員選舉,並進入決選。但最後輸給柯提斯。今年柯提斯任滿轉戰加州參議員,也順利選上。

李洲曉感謝社區對他的一路支持,也表示將扮演好縣議員的角色。李洲曉最關注的議題包括可負擔住房、無家可歸者和未安置人員、交通、社區安全等。曾擔任尼維爾市長與市議員的他表示,自己有多年的在地經驗,很了解社區的需求,相信能幫助縣議會帶領聖他克拉拉縣。

李洲曉來自香港,在香港度過童年。15歲時由於當時政治與社會的動盪,他與家人移民來加州。李洲曉回憶,就像許多移民家庭 一樣,為了在美國 生存,父母經歷了巨大的職業變化。原本擔任律師的父親,在美國轉為經營餐館,也讓李洲曉認識到勤奮工作和服務的重要。高中畢業後,李洲曉進入柏克萊加大(UC Berkeley)學習,獲得化學與核工程學士學位;之後他又進一步在加州大學 黑斯廷斯分校(University of California, Hastings College of the Law)獲得法學學位。

李洲曉曾在海軍服役多年,並曾擔任聖荷西的智慧財產權律師。他與妻子莎莉(Sally)及三個小孩住在桑尼維爾。2003年至2011年他當選為桑尼維爾市議會議員,其中包含一任市長。他曾在市議員任內應徵前往伊拉克戰場服役。