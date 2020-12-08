台大頒名譽博士、傑出校友 黃仁勳、陳五福獲獎

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳獲得台大頒贈名譽博士學位。（記者李榮／翻攝）

台灣 大學日前舉辦創校92年校慶大會，會中頒贈名譽博士學位給台達電創辦人暨榮譽董事長鄭崇華、輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳，另外也表揚林滿紅、何文壽、莊炳湟、陳五福、林瑞祥、楊台瑩、羅一鈞及孫元成等八位傑出校友。其中黃仁勳、陳五福等人都是在灣區 很活躍的人士，鄭崇華的台達電位於佛利蒙總部也是灣區科技公司地標之一。

知名創投陳五福在視頻中指出，人生是不斷的「計畫」與「意外」，對他來說創業是「意外」。但創業之後再回想先前，「其實都有它的根基。」

他回憶，台大畢業後到柏克萊加大 讀博士，第一次口試並沒有過關，「我就覺得，我需要出去社會把英語練好再回來。」

陳五福說，當時的選擇要不就是先進入大公司，一步一步往上爬，再不然就是直接去創業。那時沒有實際的經驗，但是想了想還是選擇「投資十年的青春來學創業」。之後順利創業成功，再從創業轉到創投，之後又回到台灣，幫助台灣的產業。

他表示，即使有創業經驗也不可能保證成功，現在的他會說：「能少走很多錯的路，但也有新的錯等著我去犯。所以現在能幫忙的話，會使產品能夠成功的機率加大。」

陳五福也期許台大人應該拋開「小確幸」，真正引領產業的發展。他也希望台大人不要全部都進入已經很成功、很成熟的大公司、集中在同一個領域，而是要能在各種產業發展，例如進入農業、漁業中或者傳統產業，繼續突破，創造出新的價值。

黃仁勳表示 ，台大畢業生在台積電、廣達、富士康、連發科、矽品、華碩、微星等全球頂尖企業服務，而這些企業也都是輝達NVIDIA長期的合作夥伴。這次能獲台大頒贈名譽博士學位非常榮幸，張忠謀、林百里先前也曾有過同樣的殊榮，「兩位都是電腦界的巨頭，也都是我的英雄」。

台大這次是舉辦92年的校慶。校長管中閔致詞說，台大重視大學的社會責任，持續增加弱勢學生希望入學的人數；也將實施「鄉鄉有台大人」計畫，希望讓更多偏遠地區高中學生有機會加入台大，不僅翻轉人生，未來也能為家鄉盡更多力量。