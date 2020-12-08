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全球第一位！英國90歲老嫗接種輝瑞新冠疫苗

加州日增確診2萬例 每10人檢測就有1人染疫

首批疫苗 聖縣將獲1.7萬份 醫護優先接種

記者陳程威／聖他克拉拉縣報導
聖縣指出，第一階段將會分配到1萬7500份疫苗，最優先的接種人群是前線醫護跟長照護理人員。（記者陳程威翻攝）
聖縣指出，第一階段將會分配到1萬7500份疫苗，最優先的接種人群是前線醫護跟長照護理人員。（記者陳程威翻攝）

聖他克拉拉縣衛生局7日召開記者會，衛生官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）介紹聖縣關於新冠肺炎（COVID-19）疫苗的分發以及優先接種順序。他表示，加州首批將收到37萬份疫苗，其中聖他克拉拉縣可分到1萬7500份疫苗。根據聯邦政府指導原則，最優先的接種人群是第一線醫護跟長照護理人員。

芬斯特謝柏表示，聖縣醫院正在準備疫苗存儲設備，負責對醫院的醫護人員進行接種。縣政府也在準備疫苗存儲設備，對長照機構的護理人員進行接種。由於疫苗數量有限，疫苗接種過程將會持續到2021年春季或夏季。他也指出，儘管正在準備疫苗的分發與接種，但民眾還是要繼續保持社交距離，以及做好戴口罩、洗手等動作。

聖縣醫急服務處主任卡瑪（Ahmad Kamal）也簡報最近疫情。聖縣在6日一天就有1450個新感染的個案、62位新住院病人。同時卡瑪也表示，之後幾日達到每日100人左右的住院人數。在總人口200萬的聖他克拉拉縣目前只有50張ICU病床。縣府正尋找其他縣的合作夥伴，增加病床數量，卡瑪強烈呼籲民眾繼續進行社交隔離措施，戴口罩、勤洗手。

疫苗 長照 加州

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