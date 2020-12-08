聖縣議員提案 要求送餐服務費設上限

疫情下餐館的營業面臨很大壓力，現在又規定戶外用餐也取消。聖縣議員將提出限制送餐服務費上限的計畫。（本報檔案照片。記者李榮／攝影）

聖他克拉拉縣議員史密提恩（Joe Simitian）和議長查維茲（Cindy Chavez）7日上午舉行線上新聞發布會，說明將向議會緊急提案，要求對於第三方外送平台收取佣金以及服務費的上限。

史密提恩表示，由於新冠病毒（COVID-19）疫情 的影響，以及7日晚間生效的新一輪居家令，室內跟室外就餐都受到限制，使得聖縣當地的餐館比以往更加依賴外送平台的服務。但外送平台的高額佣金以及各種費用使得餐館的經營更加的困難，因此有必要對第三方外送平台的佣金以及費用進行限制。

史密提恩強調，新的法案保護餐館及其員工、外送司機以及消費者的權益。他同時強調，會保障外送司機，包括在全縣範圍內禁止降低外送司機的工資，禁止平台剋扣小費等，並增加客戶收據的透明度。

吉爾洛商會主席兼矽谷 商會聯盟主席特納（Mark Turner）表示，商會並不是反對送餐公司，而希望縣議會盡可能的去幫助餐館，尤其居家令使得餐館受到了更大的影響，「疫情下大家都受損失，商會希望外送平台可以與餐館一起承擔。」

山景城商會主席兼首席執行官卡茨（Peter Katz）也對縣議員的快速行動表示感謝，他強調餐館對社區的重要，餐館是社區居民之間的連結。卡茨表示，聖縣當地的很多餐館都是家庭經營，已經做出很大的犧牲，包括戶外就餐、縮減開支等，「該是讓外送平台也承擔起他們責任的時候了。」

聖荷西 市中心披薩店老闆德弗里斯（Jenneke deVries）表示，外送平台的高額收費使得餐館面臨巨大壓力，「我們店從3月以來收入下降了不少，外送平台的佣金又非常高，基本上佣金超過30%，使得餐館的經營十分困難，因此限制外送平台的費用總額十分及時，而且有必要。」

史密提恩表示，外送平台收費總額限制會持續到明年的1月20日，目前是「臨時性立法」。查維茲也表示，與新冠病毒相關的失業人數中，餐飲業占比最大，「就像我們禁止商業驅逐一樣，我們必須幫助餐館生存下去」。