丁駿輝就任蘇諾瑪市議員 緬懷華工酒鄉貢獻

華裔稅務代表丁駿輝（Jack Ding）7日晚上宣誓，正式就任北灣蘇諾瑪（Sonoma）市議員，他也是蘇諾瑪市、縣內首個華裔市議員。（丁駿輝供圖）

華裔 稅務代表丁駿輝（Jack Ding）7日晚上宣誓，正式就任北灣蘇諾瑪（Sonoma）市議員，他也是蘇諾瑪市、縣內首個華裔市議員。

丁駿輝表示很榮幸成為市議員。「作為一個自豪的蘇諾瑪人，我知道我是誰，從哪裡來。我將努力工作，以誠信、勤奮和尊重的態度為社區服務。」他還緬懷百多年前華人勞工 參與建設酒鄉蘇諾瑪的貢獻。

丁駿輝說，蘇諾瑪是偉大的歷史名城。「我們都知道，180多年前，將軍委利賀（General Mariano Guadalupe Vallejo）建造這座城，但是很多人不知道，在那時，蘇諾瑪25%的人口是華人勞工（幫助建設酒鄉）。」

丁駿輝表示，由於種族歧視和排華法案，華人勞工被遺忘多年，在城市的歷史上並不顯著。但他們在這裏生活、在這裏工作、在這裏死去。「可悲的是，你甚至找不到任何華人的墓碑，只因為他們不是白人，也不是基督徒，不被允許埋在墓地中。不過，他們是蘇諾瑪偉大的建設者，我們可以看到他們打造的葡萄園，酒窖和圍牆。 這些華人很少有英文名字，你會在人口普查中看到中國移民相同的名字，John Chinaman。」

丁駿輝表示，時光變遷，今天的蘇諾瑪是充滿包容和愛的偉大城市，正在再次創造歷史。「我是第一代移民，同時也是市議會第一位華裔。祖輩生活在此地的人、移民和新來者，都面臨挑戰，我對此完全理解。 」

丁駿輝說，很幸運能在蘇諾瑪生活和工作。大家有責任保護城市和社區。「確保在未來的某一天，當我們把它傳給年輕一代時，城市會變得更強大、更有活力、更美麗。」

丁駿輝還希望，上任後利用專業財務知識，打造穩定、健康的城市財務，幫助小商業從疫情中恢復，緩解遊民問題，投資教育和青少年課外發展，透過政策保護蘇諾瑪的開放空間和公共土地。