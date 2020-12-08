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貝西拉前進白宮 加州檢察長換誰當？

編譯組／綜合7日電
東灣聯邦眾議員史沃維爾是下任加州檢察長的熱門人選。（Getty Images）
東灣聯邦眾議員史沃維爾是下任加州檢察長的熱門人選。（Getty Images）

加州檢察長貝西拉（Xavier Becerra）6日獲總統當選人拜登（Joe Biden）提名擔任衛生及公共服務部部長（Department of Health and Human Services），部分在華府工作的民主黨人對貝西拉留下的加州檢察長空缺表示有興趣。

在加州州長紐森（Gavin Newsom）的檢察長遞補名單中，以反川普作風廣為人知的東灣聯邦眾議員史沃維爾（Eric Swalwell）和南加州布班克（Burbank）聯邦眾議員希夫（Adam Schiff）呼聲最高，兩人都是眾院情報委員會和司法委員會成員，希夫並任情報委員會主席。

拜登挑出貝西拉出任衛生部長，讓紐森得以大舉改變加州權力結構，除提名檢察長人選，他還必須提名新的聯邦參議員遞補賀錦麗（Kamala Harris）任副總統後留下的空缺。然而，這兩項決定都將非常困難。

以賀錦麗的參議員職務為例，必須考慮人口因素。賀錦麗當初是以唯一的非裔女性議員身份進駐參院，但加州西語裔希望紐森能選擇西裔取代賀錦麗，理由是加州40%人口是西裔。紐森還必須考慮到這名遞補人選是否能在2022年贏得連任。

檢察長方面也存在許多相同的因素，更重要的是，加州檢察長多年來一直是通往更高權力職位的跳板，貝西拉就是在賀錦麗當選參議員後，接任她留下的檢察長職務，而賀錦麗則是在前州長布朗（Jerry Brown）二度當選州長後，接替布朗擔任加州檢察長。

舊金山紀事報（Chronicle）列出可能獲下任加州檢察長提名的其他人選：

──聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）

──聯邦眾議員波特（Katie Porter）

──上訴法院法官傑克森（Teri Jackson）

──加州眾議員邦塔（Rob Bonta）

──沙加緬度市長史坦柏格（Darrell Steinberg）

──康曲柯士達縣檢察長貝克登（Diana Becton）

──舊金山市府律師夏雷拉（Dennis Herrera）

──加州平權領袖茲伯（Rick Zbur）

──前加州保險局局長瓊斯（Dave Jones）

──前加州參議員貝斯傑克森（Hannah-Beth Jackson）

──加州社區基金會（California Community Foundation）總裁赫南德茲（Antonia Hernández）

加州 賀錦麗 眾議員

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