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新居家令打擊華埠小商業 布里德推紓困3措施

記者黃少華／舊金山報導
大部分商舖關閉的都板街在7日白天異常冷清。（記者黃少華／攝影）
大部分商舖關閉的都板街在7日白天異常冷清。（記者黃少華／攝影）

舊金山6日深夜10時實施嚴格的新「居家令」（Stay Home Order），對華埠小商業造成嚴重衝擊。7日白天，以外來遊客生意為主的都板街，大部分商舖關停而「人跡罕至」，近乎回到3月17日「居家避疫」（shelter-in-place）實行之後的狀態。

受影響最大是餐飲業。大部分餐館只能保留外賣業務。戶外用餐被迫關停。在都板街、華盛頓街、積臣街、企李街等不少街道，各種用於戶外用餐的臨時木製結構「人去樓空」。由於大半天鮮有外賣的顧客，一些餐館東主和員工長時間在門口觀望，憂慮之情溢於言表。

華埠商人協會主席司徒美華（Maria Szeto）、舊金山華埠「周末步行街」項目總監李雷綺華（Eva Lee）、華埠商人協會顧問Betty Louie於6日寫聯名信，要求舊金山公共衛生總監阿拉貢醫師（Dr. Tomás Aragón）允許舊金山像聖馬刁縣一樣保留戶外用餐，挽救華埠餐飲業。

聯名信說，華埠商人協會反對12月6日至明年1月4日期間關停戶外用餐。沒有數據表明戶外用餐導致COVID-19病毒傳播。許多小商業已投入不小成本安裝市府認可的戶外用餐設施。新的「居家令」大大縮短一個可能帶來利潤的假日購物季，並威脅到已經陷入困境達10個月的小商業。

華埠商人協會建議保留戶外用餐業務。一桌最多限制在4個人。除非正在用餐，顧客必須戴口罩和手套。餐館需要在每次顧客結束用餐後消毒餐桌。

李雷綺華7日下午感謝阿拉貢醫師對華埠商人協會的訴求表達關切。

為支援受疫情影響的小商業，舊金山市長布里德（London Breed）7日下午宣布三項紓困措施。

一是市府將延後徵收許可證費用（Unified License Fees），為全市大約1萬9000家小商業帶來額外7個月來支付約1600萬元。二是為女性、移民、少數族裔經營共享空間（Shared Spaces）的小商業提供最高額度達100萬元的補助金支持，申請網址為sf.gov/get-help-paying-your-shared-space-improvements。三是為西裔社區小商業發放額外320萬元的零利息貸款。

華埠不少戶外用餐結構暫停使用。（記者黃少華／攝影）
華埠不少戶外用餐結構暫停使用。（記者黃少華／攝影）
一名市民用手機記錄下都板街商舖關門的景象。（記者黃少華／攝影）
一名市民用手機記錄下都板街商舖關門的景象。（記者黃少華／攝影）

華埠 舊金山 紓困

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