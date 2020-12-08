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李天明就任州議員 首推法案禁企業捐款州候選人

記者李榮／灣區報導
州眾議員李天明上任首日即推出AB20法案，禁止企業向州參選人捐款。（李天明提供）
州眾議員李天明上任首日即推出AB20法案，禁止企業向州參選人捐款。（李天明提供）

才25歲的華人第二代李天明（Alex Lee）11月當選第25選區的加州眾議員，接替朱感生的位置；李天明7日宣誓就職，並且在當天就提出AB20的「Clean Money Act」（乾淨資金法案），希望禁止企業向州候選人捐款，以解決選舉制度中特殊利益集團左右政策走向的問題。

「企業的特殊利益，並不代表所有人民的意願。」李天明指出，自己是加州歷史上最年輕的亞裔美國眾議員，也是第一位「Z世代」（Gen-Z）的州議員，「在競選期間，我拒絕了所有企業的捐款。因為我對社區負責，而不是為強大的公司與特殊利益集團服務。」

李天明表示，即使沒有企業競選捐款，他還是順利藉由草根組織和與選民支持，以壓倒性優勢獲勝而進入議會，「AB20法案是我提出的第一個法案。在選舉期間，我看到了企業對選舉的不當影響，它污染了我們的民主！」

李天明指出，企業每年為加州各地的競選活動捐款數億美元，光是這次2020年的加州大選，企業就花費超過7.85億美元，許多候選人都接受企業的資金。可是，富人越來越富有，而數百萬加州人在這次新冠肺炎引發的經濟衰退中受到傷害，「K型復甦（k-shaped recovery）」繼續加劇不平等，因此必須要控制特殊利益集團的力量，讓一般的選民能展現足夠的權力，才能有真正的民主。

李天明表示，聯邦已經禁止企業向聯邦候選人直接捐款，另有22個州有類似規定，禁止企業向州候選人捐款，「乾淨資金法案是在此基礎上，進一步禁止企業向競選加州公職的候選人做捐獻。」

他進一步表示，自己提出的法案中也提出「公共資助」競選的概念，以消除候選人的籌款需求。如此一來，候選人與民選官員可以有更多的時間和選民與社區在一起，「公共資助的選舉（publicly financed elections）能打破競選公職的障礙，給更多非傳統候選人，例如女性和有色人種，提供參與公職競選與服務的機會。」

加州 眾議員 美元

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