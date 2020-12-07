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濟助宏國風災 經文處與商會捐物資

記者李榮／灣區報導
賴銘琪（中）處長，與商會成員拜訪都拉斯駐舊金山總領事館領事兼代辦瓦薇德（右三），並捐贈物資。（經文處提供）
賴銘琪（中）處長，與商會成員拜訪都拉斯駐舊金山總領事館領事兼代辦瓦薇德（右三），並捐贈物資。（經文處提供）

中美洲宏都拉斯11月中旬以來連續受颶風Eta及Iota強力襲擊，災情慘重，約400萬人受災待援，損失金額50億美元

舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪與北美洲台灣商會聯合總會長吳怡明、名譽總會長張秋雄、副總會長黃大厚、慈善委員會主任委員陳陽明、秘書長游淑華及世華全球副執行長藍佳欣等人，前往拜會宏都拉斯駐舊金山總領事館領事兼代辦瓦薇德（Sofia Valverde），表達對宏國慰問之意。賴銘琪表示，經文處正結合本地僑胞力量，協助募集物資，幫助宏都拉斯度難關，發揮「台灣可以幫忙、台灣正在幫忙」的精神。

吳怡明表示，聯合總會基於人飢己飢、人溺己溺的精神率先響應，除了他和妻子已捐款新台幣100萬元（約3萬5416美元），並發動募捐集資賑災；之後會將籌到的物資由台灣及美國分別運往宏都拉斯。當日吳怡明也代表台商聯合總會捐贈毛毯等物資，由瓦薇德代表接受。

瓦薇德感謝台灣的愛心與友誼，以及台灣商會聯合總會即時伸出援手。她特別說明，募集到的物資將由政府成立的「緊急應變委員會」（the Permanent Contingency Commission, COPECO）統籌運用，做有效的安排。

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