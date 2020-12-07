濟助宏國風災 經文處與商會捐物資

賴銘琪（中）處長，與商會成員拜訪都拉斯駐舊金山總領事館領事兼代辦瓦薇德（右三），並捐贈物資。（經文處提供）

中美洲宏都拉斯11月中旬以來連續受颶風Eta及Iota強力襲擊，災情慘重，約400萬人受災待援，損失金額50億美元 。

駐舊金山 台北經濟文化辦事處長賴銘琪與北美洲台灣 商會聯合總會長吳怡明、名譽總會長張秋雄、副總會長黃大厚、慈善委員會主任委員陳陽明、秘書長游淑華及世華全球副執行長藍佳欣等人，前往拜會宏都拉斯駐舊金山總領事館領事兼代辦瓦薇德（Sofia Valverde），表達對宏國慰問之意。賴銘琪表示，經文處正結合本地僑胞力量，協助募集物資，幫助宏都拉斯度難關，發揮「台灣可以幫忙、台灣正在幫忙」的精神。

吳怡明表示，聯合總會基於人飢己飢、人溺己溺的精神率先響應，除了他和妻子已捐款新台幣100萬元（約3萬5416美元），並發動募捐集資賑災；之後會將籌到的物資由台灣及美國分別運往宏都拉斯。當日吳怡明也代表台商聯合總會捐贈毛毯等物資，由瓦薇德代表接受。

瓦薇德感謝台灣的愛心與友誼，以及台灣商會聯合總會即時伸出援手。她特別說明，募集到的物資將由政府成立的「緊急應變委員會」（the Permanent Contingency Commission, COPECO）統籌運用，做有效的安排。