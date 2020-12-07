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未遵守檢測規定 聖他克拉拉多家醫院遭罰

編譯組／聖荷西6日電
聖他克拉拉縣對多家未確實遵守規定的醫院，開出罰單。（取材自Google地圖）
聖他克拉拉縣對多家未確實遵守規定的醫院，開出罰單。（取材自Google地圖）

聖他克拉拉縣多家醫院未遵守新冠檢測規定，遭當局共罰款4萬多元。

位於聖荷西的HCA地區醫療中心（Regional Medical Center）沒有張貼足夠的病人檢測權利通知，遭聖縣罰款2萬2750元。HCA旗下另一家同樣位於聖荷西的好心人醫院（Good Samaritan Hospital）也因沒張貼足夠的病人檢測權利通知和沒有為符合資格病人提供檢測服務，分別被罰3500元和5000元。

違規文件內容顯示，聖縣執法人員10月20日查訪地區醫療中心，發現中心「明顯」未在13個檢測室張貼關於新冠檢測的通知，也未能在聖縣規定的48小時內改正，因此於10月27日開出罰單。

聖縣官員表示，一位護士在聖縣投訴網站上舉報，好心人醫院10月10日拒絕為她做檢測。這名護士表示，她出現新冠症狀，前往好心人醫院急診室求診，並告訴醫院員工她曾在工作地點接觸到一名新冠病人。這名護士最終透過聖縣協助，才在聖縣露天廣場（Santa Clara County Fairgrounds）接受了檢測。

巴洛阿圖醫療基金會（Palo Alto Medical Foundation）位於巴洛阿圖、桑尼維爾和聖荷西的三家醫院，也因未張貼足夠的病人檢測權利通知被罰8250元，聖荷西的凱瑟醫院（Kaiser Permanente）被罰3750元。

檢測 聖荷西

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