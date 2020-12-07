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旅遊移民限制中共黨員 華促會：妖魔化

記者李晗 / 舊金山報導
舊金山移民權益示威活動。（本報檔案照片）
舊金山移民權益示威活動。（本報檔案照片）

美國對華態度持續強硬，國務院和參議院也最新推出對於中國共產黨員的旅遊和移民限制措施。舊金山民權機構華人權益促進會（CAA）認為，新政固化過時的刻板印象，同時妖魔化移民社區。

新的限制措施包括：中國共產黨員及其家屬赴美旅遊，簽證從以前的十年多次改為單月單次。這可能會影響數億中國人入境美國旅遊。此外，國會參院通過的新的移民改革法案S386中，也提及對於中共黨員和解放軍的移民禁令。

華促會項目主任王浩儀（Annette Wong）表示，移民法律應該建基於包容與同情的價值，以家庭團圓為基石。「單單以政治黨派成員身份為依據，來排除中國國民申請簽證，是固化了一種過時的刻板印象，給華人社區扣紅帽子（red bait）。」王浩儀說。

過去四年在川普執政期間，移民政策不斷收緊，中美關係也跌至冰點。早前多位中國學者被起訴簽證造假，其中一名學者唐娟更是躲入舊金山領館。兩國更是互關領事館，引起國際軒然大波。

川普政府對華態度一直強硬，此前也推出禁微信、抖音等的措施，旨在維護美國國家安全利益。

王浩儀形容最新的限制中共黨員的措施，形同此前對於穆斯林、難民和一些非白人國家移民的收緊措施。她指出，這樣的移民政策，就是「一刀切」，即是對於一整個族群的人士推出的禁令，而且都是源自於「負面的刻板印象」。

最後她也強調，這些政策都是沒有效果，有誤導性，不僅僅是一個不好的政策，同時也會「妖魔化」（demonize）已經在美國的移民以及華裔社區人士。

移民 中國 美國

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