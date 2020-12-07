旅遊移民限制中共黨員 華促會：妖魔化

舊金山移民權益示威活動。（本報檔案照片）

美國 對華態度持續強硬，國務院和參議院也最新推出對於中國 共產黨員的旅遊和移民 限制措施。舊金山民權機構華人權益促進會（CAA）認為，新政固化過時的刻板印象，同時妖魔化移民社區。

新的限制措施包括：中國共產黨員及其家屬赴美旅遊，簽證從以前的十年多次改為單月單次。這可能會影響數億中國人入境美國旅遊。此外，國會參院通過的新的移民改革法案S386中，也提及對於中共黨員和解放軍的移民禁令。

華促會項目主任王浩儀（Annette Wong）表示，移民法律應該建基於包容與同情的價值，以家庭團圓為基石。「單單以政治黨派成員身份為依據，來排除中國國民申請簽證，是固化了一種過時的刻板印象，給華人社區扣紅帽子（red bait）。」王浩儀說。

過去四年在川普執政期間，移民政策不斷收緊，中美關係也跌至冰點。早前多位中國學者被起訴簽證造假，其中一名學者唐娟更是躲入舊金山領館。兩國更是互關領事館，引起國際軒然大波。

川普政府對華態度一直強硬，此前也推出禁微信、抖音等的措施，旨在維護美國國家安全利益。

王浩儀形容最新的限制中共黨員的措施，形同此前對於穆斯林、難民和一些非白人國家移民的收緊措施。她指出，這樣的移民政策，就是「一刀切」，即是對於一整個族群的人士推出的禁令，而且都是源自於「負面的刻板印象」。

最後她也強調，這些政策都是沒有效果，有誤導性，不僅僅是一個不好的政策，同時也會「妖魔化」（demonize）已經在美國的移民以及華裔社區人士。