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因應住院潮 灣區醫院增病床、雇護士嚴陣以待

編譯組／灣區6日電
擔心病床不足，灣區各醫院正在準備更多病床和人員。（Getty Images）
擔心病床不足，灣區各醫院正在準備更多病床和人員。（Getty Images）

灣區公共衛生官員和醫療單位認為，新居家避疫措施有助減輕醫院負擔，挽救數以百計的生命。儘管如此，醫院仍不敢輕忽。他們已經在為即將到來的住院潮做準備，包括增加病床、雇用更多派遣護士，並安排加護病房醫師進行遠距監護，以提高加護病房的容納量。

曾前往紐約市協助對抗新冠疫情的東灣安蒂奧克（Antioch）沙特醫療中心（Sutter Delta Medical Center）急診醫師舒格曼（Tom Sugarman）說：「灣區目前的疫情還沒有紐約市3月和4月時那麼嚴重。但我愈來愈擔心，灣區會有愈來愈多地區在聖誕節前會和紐約市當時一樣可怕。」

加州新頒布的居家避疫令是以加護病床數量為依據。如果一個地區的空加護病床數量低於15%，新居家避疫令就會自動生效。截至4日，灣區空加護病床數量還剩下25%，但部分縣已主動從6日開始實施新居家避疫令。

柏克萊加大臨床傳染病學與疫苗學名譽教授史瓦茲柏格（John Swartzberg）表示，加護病房容量不是固定的，每日甚至每小時都可以根據實際病床數、負責病床的人員人數和病人人數做變化，但不是可以隨心所欲更改，主要受限於人員。

舊金山加大醫院發言人波爾（Kristen Bole）也說：「就算有足夠的醫護人員，要將急性病床改為加護病床也並非易事。加護病房設置的設備比一般病房複雜，例如新冠病人需要的呼吸機和其他監測儀器。」

不過，對許多醫院來說，占床數接近飽和並非罕見。以舊金山加大醫院為例，他們的加護病房占床率一般為85%，目前只有74%，史丹福醫院也表示，對像他們一樣的一級創傷中心來說，加護病房占床數接近飽和是正常現象。比較令人擔心的是病例激增。

波爾表示，舊金山加大醫院目前仍有空床，如果出現病床短缺，他們計畫將手術室或麻醉恢復室改為病房供重症病人使用。

史瓦茲柏格建議，如果醫院想保留加護病房，可以延後部分心臟或肺部手術，因為這些病人術後在加護病房需要待的時間較久。

紐約市 灣區 居家避疫

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