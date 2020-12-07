柏克萊大麻研究中心 獲460萬元資助

柏克萊加大大麻研究中心獲得州大麻管制局460萬的資助，研究大麻產業發展、相關影響等課題。圖為東灣一大麻店產品展示。（記者劉先進 ／攝影）

加州 大麻管制局（California Bureau of Cannabis ）宣布了新一輪公立大學的研究資助。柏克萊加大 大麻研究中心獲得460萬的資助，研究大麻產業發展、相關影響等課題。比如大麻農場的噪音和光照干擾對野生動物的環境影響、大麻種植和山火 之間的關係。

州大麻管制局負責監管醫用和成人用大麻商業許可，此次共發放3000萬資助。提交的申請有100多份，每份提案可獲得最高200萬的資金。在34項資助中有8項給了柏克萊加大的研究團隊。主要涉及環境科學、政策和管理系（ESPM）的研究人員，涵蓋了廣泛的課題。

例如，環境科學和政策管理學院的教授布拉謝爾斯（Justin Brashares）和研究生謝姆斯 （Phoebe Parker-Shames）獲得資助，評估大麻農場的噪音和光照干擾對野生動物的環境影響。合作推廣專家瑟沃懷（Jennifer Sowerwine）和大麻研究中心的聯合主任巴西奇（Van Butsic）所在的團隊，研究部落主權和土著祖傳土地上的大麻許可問題，獲得撥款。柏加大有的研究計畫，還分析了大麻種植和山火之間的關係，大麻農場對含鮭魚的河流和水道的影響等。

巴西奇表示，有的研究計畫將涉及大麻政策、大麻生產社區和環境。團隊在社會科學、自然科學和法律方面都有經驗，相關計畫將提供一個使用跨學科方法，解決大麻帶來的挑戰。

大麻研究中心聯合主任葛蘭森（Ted Grantham）表示，透過利用整個校園的專業知識，來推進對加州大麻的理解。中心的研究將為政策提供資訊，從而為全州帶來積極的經濟，公共衛生和環境成果。