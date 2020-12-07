NBA前半賽季 勇士直播14場聯盟第2多

雖然上賽季因傷病沒打進季後賽，湯普森又跟腱斷裂缺席本賽季，但依靠柯瑞的超級影響力，和球隊跑轟的華麗進攻球風，勇士將有14場比賽在全國電視台直播，在全聯盟排第二。（記者劉先進 ／攝影）

金州勇士 已公布2020到2021賽季的前37場比賽。雖然上賽季因為傷病沒有打進季後賽 ，核心射手湯普森又跟腱斷裂缺席本賽季，但依靠兩屆NBA最有價值球員（MVP）柯瑞的超級影響力，和球隊跑轟的華麗進攻球風，勇士將有14場比賽在全國電視台ABC、TNT和ESPN直播，和波士頓賽爾特人等球隊並列第二，僅次於衛冕冠軍洛杉磯 湖人的16場全美直播。

統計顯示，勇士遭遇七年來最艱難的開賽賽程，以連續四次客場開啟疫情中的新賽季，為七年來首次。從2014到2015賽季至2019到2020賽季，勇士的前四場比賽，有四次2主場2客場，兩次1主3客。六賽季中，揭幕戰五次在主場，只有2014到2015賽季在客場。自勇士在2015年加冕總冠軍後，揭幕戰就一直在主場。今年是勇士近六年來首次客場開賽。

前兩戰對上杜蘭特、字母哥

四連客中，有兩支球隊是季後賽實力。勇士首戰遭遇布魯克林籃網，面對舊將、且傷癒復出的杜蘭特（Kevin Durant），曾和勇士三次聚首總冠軍賽的厄文（Kyrie Irving）。杜蘭特幫勇士拿到兩個總冠軍，在2018到2019賽季總冠軍賽第五場倉促出戰，希望帶領勇士奪得三連霸，卻不幸撕裂跟腱，遺憾告別賽場。最終決定遠走紐約，希望率領球隊證明自己。籃網不僅有聯盟最佳小前鋒、明星後衛厄文，還有得分能力突出的年輕人丁威迪（Spencer Dinwiddie）、勒佛特（Caris LeVert），板凳勢力雄厚，被列為東部季後賽的熱門球隊。

勇士將在12月25日的NBA重頭戲聖誕大戰中對陣密爾沃基公鹿。對手有蟬聯MVP的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），公鹿今年依然是東區最強球隊之一。更不必說，安戴托昆波還剩一年合同，若不看好球隊奪冠前景，拒絕提前頂薪續約，明年可能遠走他隊，追逐總冠軍。球隊文化氛圍良好，且有三次奪冠經歷的勇士，是他的可能下家之一。這場比賽令人關注。

1月重頭戲 對戰衛冕冠軍湖人

在對陣芝加哥公牛、底特律活塞的客場後，勇士直到1月1日才能在主場打首場比賽，開啟七場主場的甜蜜之旅。1日、3日連續兩次迎戰波特蘭拓荒者。4日背靠背打沙加緬度國王。6日和8日連續兩次面對洛杉磯快艇。勇士在1月18日馬丁路德金日的重頭戲中，將客場對陣衛冕冠軍、詹姆斯領銜的洛杉磯湖人。2月13日是勇士對籃網，杜蘭特換隊後首次到灣區，也將吸引眼球。

湯普森突發傷病缺席整賽季，勇士緊急交易來前鋒胡巴（Kelly Oubre, Jr.）。勇士還有剛剛選上的二號內線新秀懷斯曼(James Wiseman)、小前鋒維金斯等人。新賽季柯瑞的進攻壓力更重，而格林防守、串聯得分的責任也大。勇士將依然主打砲轟和無限換防的攻防戰術，在強手如林的西區中，向季後賽發起衝擊。