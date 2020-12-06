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聖縣推「自己動手」檢測 露天市集檢測站天天開放

記者江碩涵／聖他克拉拉縣報導
灣區疫情發展嚴峻，聖縣宣布將更大量增加新冠病毒檢測，同時也推出「自己動手」檢測站。（記者江碩涵／攝影）
灣區疫情發展嚴峻，聖縣宣布將更大量增加新冠病毒檢測，同時也推出「自己動手」檢測站。（記者江碩涵／攝影）

隨著灣區疫情發展嚴峻，聖他克拉拉縣5日宣布將更大量地推廣新冠病毒檢測，並於聖荷西Emmanuel Baptist教堂推出「自己動手」的檢測站，要求檢測的人可以在護理人員協助下，自己使用棉花棒、取得檢測樣本，這個方法也將增加更多檢測的人數。

聖縣衛生官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）表示，「自己動手」檢測是相當簡單又準確的方法，目前在全國各處都成功推行，聖縣也開始逐步採取「自己動手」檢測，來到這個檢測站的人，先看一個簡單的教學影片，看完以後在護理人員協助之下，自己拿棉花棒收集檢測樣本。他表示，如果是兒童、老人或其他不方便的人，護理人員仍會直接幫忙收集樣本，不用太過擔心。

此外，聖縣也將大幅度增加檢測站開放時間，聖縣露天市集檢測站（地址：344 Tully Road, San Jose, CA 95111）8日開始將一周七天無休，每天工作時間是上午7時至下午6時30分，這幾天高峰時段每天檢測人數可以拉高到5000人。

芬斯特謝柏表示，目前檢測確診陽性率已從過去一個月的2%上揚到4%，代表病毒的傳播流行速度大幅度增加，為了避免確診率不斷提高，檢測更是非常重要的事情。

他表示，所有人都必須共同努力，來防止病毒繼續傳播，因此戴上口罩、與大眾保持距離、避免聚會、遵守所有縣與州的衛生命令與指南，是所有人都應該做的事情。

此外，無論是否有症狀，每個人最好都去檢測了解自己的身體狀態，尤其是職場第一線人員，很多人可能是無症狀者，但可能會持續傳播病毒。聖縣衛生局表示，所有大型醫院也應該提供免費檢測服務。第一線工作人員包括教師、醫護人員、超市雜貨店員工、農業、食品製造業工人等。

除了聖縣露天市集外，下周密爾比達、莫甘山、聖他克拉拉市、薩拉度加、洛斯阿圖斯山等地點也有快閃檢測站，有意檢測者可直接至網站www.sccfreetest.org預約，檢測者也能同時獲得流感檢測。

檢測 疫情 灣區

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