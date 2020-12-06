北加15縣13萬戶可能「安全斷電」 39萬人受影響

太平洋瓦電(PG&E)宣布，周日和周一可能進行「安全斷電」，北加州有15個 縣受影響，包括灣區的納巴和蘇諾瑪兩縣。(Getty Images)

太平洋瓦電(PG&E)宣布，周日和周一可能進行「安全斷電」，北加 州的15個縣將受影響，涉及13萬戶，如果以每戶3人計，受影響人數將達39萬。

氣象局說，本周日(6日)夜裡至周一清晨，灣區 和北加吹強勁的離岸風，這種風由內陸吹向沿海，由於內陸氣溫較高，所以強風抵達時，將會使灣區吸走山林的濕氣，使草叢和樹林變得枯乾，容易造成山林；另外，強風可能吹倒PG&E的電線，造成山火 。

氣象局說，在灣區，東灣和北灣的山頭和山谷將會吹強風；預計的離岸風，將在周日夜裡抵達，並持續至周一晚上。2017年至今，這種乾燥的離岸風已在灣區造成多項山林大火，燒毀數千棟民居，燒死超過100人。

PG&E的「安全斷電」是要在山火高危地區，例如北灣納巴縣和蘇諾瑪縣，切斷居民的電力供應，因此當強風抵達時，就算吹倒電線，也不致造成山火。

這次可能受影響的15個縣，除了灣區的納巴和蘇諾瑪，還包括了：蒙特瑞、卡拉瓦斯、雷克、普萊賽、宇巴、艾爾度拉多、阿爾平、佛萊斯諾、塞拉、內華達、杜拉和杜魯倫。

北灣兩縣將有8755戶受到影響。PG&E周五已開始通知可能受影響的居民。