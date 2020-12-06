我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山周日實施新居家令 禁戶外用餐 重擊華埠餐飲業

我確診 暫停我60天會員…否則去健身房「對每人咳嗽」

北加15縣13萬戶可能「安全斷電」 39萬人受影響

編譯組／灣區5日電
太平洋瓦電(PG&E)宣布，周日和周一可能進行「安全斷電」，北加州有15個 縣受影響，包括灣區的納巴和蘇諾瑪兩縣。(Getty Images)
太平洋瓦電(PG&E)宣布，周日和周一可能進行「安全斷電」，北加州有15個 縣受影響，包括灣區的納巴和蘇諾瑪兩縣。(Getty Images)

太平洋瓦電(PG&E)宣布，周日和周一可能進行「安全斷電」，北加州的15個縣將受影響，涉及13萬戶，如果以每戶3人計，受影響人數將達39萬。

氣象局說，本周日(6日)夜裡至周一清晨，灣區和北加吹強勁的離岸風，這種風由內陸吹向沿海，由於內陸氣溫較高，所以強風抵達時，將會使灣區吸走山林的濕氣，使草叢和樹林變得枯乾，容易造成山林；另外，強風可能吹倒PG&E的電線，造成山火

氣象局說，在灣區，東灣和北灣的山頭和山谷將會吹強風；預計的離岸風，將在周日夜裡抵達，並持續至周一晚上。2017年至今，這種乾燥的離岸風已在灣區造成多項山林大火，燒毀數千棟民居，燒死超過100人。

PG&E的「安全斷電」是要在山火高危地區，例如北灣納巴縣和蘇諾瑪縣，切斷居民的電力供應，因此當強風抵達時，就算吹倒電線，也不致造成山火。

這次可能受影響的15個縣，除了灣區的納巴和蘇諾瑪，還包括了：蒙特瑞、卡拉瓦斯、雷克、普萊賽、宇巴、艾爾度拉多、阿爾平、佛萊斯諾、塞拉、內華達、杜拉和杜魯倫。

北灣兩縣將有8755戶受到影響。PG&E周五已開始通知可能受影響的居民。

灣區 山火 北加

上一則

感恩節效應顯現 加州單日確診2萬例 創新高

下一則

聖縣推「自己動手」檢測 露天市集檢測站天天開放

延伸閱讀

灣區山火季未結束 周日又來狂風

灣區山火季未結束 周日又來狂風
灣區單日新增確診2185例 17人病歿

灣區單日新增確診2185例 17人病歿
橙縣邦德山火控制10% 爾灣、森林湖解除撤離

橙縣邦德山火控制10% 爾灣、森林湖解除撤離
山火戶兩周內可申請FEMA援助

山火戶兩周內可申請FEMA援助

1個月2次！橙縣山火撤離 有人不願走

1個月2次！橙縣山火撤離 有人不願走
灣區病例統計 新增2073例14死

灣區病例統計 新增2073例14死

熱門新聞

謝家華喜歡住在露營的房車中。（本報檔案照片）

謝家華邀父母訪新家 父：看到露營車被嚇到

2020-11-30 02:17
謝家華英年早逝，「Zappos」網站換上黑白照片哀悼紀念。（取自官網）

父憶謝家華：兒時太浩湖滑雪 不怕摔展現驚人毅力

2020-11-30 01:00
謝家華父親謝傳剛曾在2011年時，幫兒子將英文自傳故事翻譯成中文並在台灣銷售，書名為「想好了就豁出去」。（翻攝書籍）

謝家華猝逝 灣區人惋惜 父：他的善良與慷慨 影響無數人

2020-11-29 02:11
替加州4000萬人口在數月內施打新冠疫苗，是一項「不可能的任務」。（Getty Images）

加州新冠疫苗接種 面臨4大挑戰

2020-11-30 01:10
川普競選總統連任敗給白登，卻一直拒絕認輸，還多次說選舉存在大規模舞弊。（視頻截圖）

川普拒認輸 共和黨沉默 柏克萊學者嘆：懦弱

2020-11-28 16:39
戶外用餐將在周一開始被禁止。（記者李晗 / 攝影）

金山灣區多縣實施居家令 持續至明年 多類商業全面叫停

2020-12-05 00:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天
「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡
為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機
「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

鄰居深夜狂叫床20分鐘不停 網紅直呼：喪屍加AV女優

鄰居深夜狂叫床20分鐘不停 網紅直呼：喪屍加AV女優