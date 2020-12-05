魏虹就職 庫比蒂諾市議會華人過半 女性占多數

庫比蒂諾新任市議員線上就職。第二排右為魏虹。(視頻截圖)

在3日晚上的庫比蒂諾市政會議上，宣布了今年市議會的選舉結果。魏虹（Hung Wei）獲得1萬1513票，得票率為25.6%。摩爾（Kitty Moore）獲得1萬0893票，得票率為24.3%。他們確定當選為新一屆的庫比蒂諾市的市議員，並於當晚線上宣誓就職。

現任市長夏夫（Steven Scharf）獲得9567票，得票率為21.3%，確定無緣連任。但是夏夫表示自己並不打算就此退休，有信心會繼續以不同的方式服務庫比蒂諾市。

由於魏虹的當選，新一屆市議員中華人 將占據多數，五席中占三席。同時蒲仲辰(Darcy Paul)成為庫比蒂諾市的新市長，趙良方(Liang Chao)再任副市長。由此庫市新屆正副市長都是華人。

魏虹表示，十分榮幸進入市議會服務，將會理性的思考可負擔住房，教育 、環境等問題。她也表示自己會深入與各個不同的群體進行討論，包括當地小商戶等。

副市長趙良方表示，雖然自己在很多問題上與魏虹持有不同意見，但是很開心魏虹加入市議會。市議員江威利（John Willey）希望魏虹可以將在教育委會會的經驗帶入市議會，並希望新一屆的市議會可以一起面對住房危機，交通等議題。他希望市議會可以提出一個社區導向的解決方案，而不僅僅是大開發商的意見。

新市長蒲仲辰表示，今年庫比蒂諾市面臨到很大的挑戰，無論是開發議題還是疫情。但是他有信心可以帶領庫比蒂諾向前，也絲毫不懷疑自己擁有帶領庫比蒂諾前進的能力。

蒲仲辰表示自己理解議會之中對於開發問題有著不同的看法，但是希望庫比蒂諾作為一個整體可以一起前進。他也表示會努力增加圖書館的資金。

趙良方表示，很開心可以成為副市長， 希望可以跟蒲仲良一起帶領庫比蒂諾。

選區包括庫比蒂諾的聯邦眾議員 羅康納(Ro Khanna)視訊祝賀新當選的兩位市議員魏虹和摩爾。州眾議員羅達倫（Evan Low）感謝離任的兩位市議員夏夫和辛克斯（Rod Sinks）長期工作。聖他克拉拉縣議員史密提恩（ Joe Simitian ）希望魏虹可以將領導力帶進議會中。

新加入的摩爾跟魏虹都是女性。庫比蒂諾將迎來女性占據多數的市議會。前庫市市長山朵華（Dolly Sandoval）祝賀摩爾跟魏虹加入新一屆議會。前市長莎薇塔（Savita Vaidhyanathan）讚揚魏虹進行了乾淨且出色的選舉，指出魏虹有理由為自己感到驕傲，不要因對手的負面攻擊而自我懷疑。

庫比蒂諾與新竹姐妹市協會會長宋貞（Janice Sung）希望跟魏虹繼續推進與新竹的城市教育交流項目。

會上讚揚並歡送離任的夏夫和辛克斯。