聖他克拉拉確認選舉結果 拜登得票率占7成

圖為聖縣選務處人員正在加緊計票。(本報檔案照)

法律規定在選舉後30天內，選務處要正式確認選舉結果。聖他克拉拉縣選務處負責人布希（Shannon Bushey）日昨確認了今年11月3日的總統大選的聖縣計票結果。

本次總統大選的聖縣投票 人數達到86萬3964人。全縣共有101萬9309名登記選民。投票率為84.76%。其中拜登 得到61萬7967票, 占72.64%。 川普得到了21萬4612票，占25.23%。拜登在聖他克拉拉的支持度遠高於其加州範圍63.5%支持度，也高於其在全國範圍51.4%的普選支持度。

布謝表示，很高興看到選民投票率打破紀錄，為聖克拉拉縣的選民參與到民主進程中感到高興。她說，現在聖縣的總統選舉結果已經確認，選務處工作將集中在兩個重新點票選舉上來。

將被重新點票的是山景城市議會和洛斯阿爾圖山議會的選舉。根據聖他克拉拉縣的政策，如果得票差額小於0.25%或小於25票，就會進行人工重新計票。

工作人員將每周工作六天，從早上8時到下午4時30進行重新計票，直到兩次計票都完成。重新計票預計需要幾個星期的時間。最終結果將公佈在聖塔克拉拉選民登記辦公室的網站www.sccvote.org上。