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春暉學院「抗癌孫悟空」短劇 在陸獲大獎

記者周喆╱灣區報導
「抗癌大將孫悟空」在中國獲獎。(春暉藝術學院提供)
「抗癌大將孫悟空」在中國獲獎。(春暉藝術學院提供)

春暉藝術學院表演短劇「抗癌大將孫悟空」 在最近結束的山東「金畫眉」兒童戲劇教育成果展中脫穎而出，獲得多項大獎，得到好評。獲獎包括專家評審最佳團體冠軍、線上評選最佳人氣作品冠軍、小演員們獲得「優秀小演員」稱號、演員劉丞華（Daniel Liu）獲得線上最佳人氣演員獎。

「抗癌孫悟空」是灣區著名編劇家沈悅編劇，曾春暉導演，為去年灣區社區抗癌活動準備的寓教於樂短劇。劇中用華人熟悉的故事和人物來解釋新的抗癌治療方法—Immunotherapy，把妖怪寓意為癌細胞，三師兄弟是代表身體內的防衛系統一起保護師傅，並戰勝癌症

導演曾春暉表示，此次比賽有中國和美國的32個作品參賽。美國小演員們不僅靠精湛演技，還有流利的中文，在激烈的角逐中脫穎而出。此次參加中國兒童戲劇節不光是為了加強戲劇文化交流，也是希望把這特殊的禮物送給編輯沈悅老師。感謝她多年為戲劇和對抗癌活動的支持，也給抗癌勇士們加油。

沈悅表示，她被小演員們積極參與態度所感動。家長們也是這樣。起初有一個小演員對於自己的角色有點猶豫，因為他剛剛在另一齣短劇「大戰白骨精」中扮演過同樣角色。

但是當他聽了沈悅說明她為甚麼要寫這部短劇，了解到她希望觀眾能通過這齣短劇向觀眾介紹抗癌新療法時，他就知道這是很有意義的事，並因此而推辭參加另一部戲的演出。

沈悅也向演員們講述自己的抗癌經歷，以及她有責任幫助其他癌友家長。她說，曾有小演員問她「你是第幾期？」顯然他們對癌症也有一定的認識。

美國 導演 癌症

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