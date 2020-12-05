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盜身分詐百萬失業金 矽谷5男被捕

編譯組／灣區4日電
桑尼維爾公共安全部門表示，查獲五人涉嫌竊取聖他克拉拉縣居民個人資料、並盜用資料申請失業金。(圖取自youtube)
桑尼維爾公共安全部門表示，查獲五人涉嫌竊取聖他克拉拉縣居民個人資料、並盜用資料申請失業金。(圖取自youtube)

南灣桑尼維爾市公共安全部門表示，查獲五人涉嫌竊取聖他克拉拉縣居民個人資料、並盜用資料申請失業金，已將嫌犯逮捕。當局於11月16日在調查一宗住宅入室盜竊案時，赫然發現嫌犯偷取大量居民個資，包括個人身分、社會安全卡、信用卡以及水電費帳單。

已確認一名竊盜嫌犯為35歲的聖荷西居民，他在桑尼維爾一家旅館被逮捕。警方透露，在搜查房間時，發現嫌犯自桑尼維爾與聖他克拉拉縣其他城市住宅偷取來的大量郵件。調查並持續搜索了其他四名嫌犯。警方發現，嫌犯從居民住宅偷取郵件與個人資料，用其設立假帳號，再用來申請加州就業發展廳的失業救濟金，涉嫌詐騙金額可能高達100萬元。

當局指出，五名嫌犯中的四名嫌疑犯，正在申請假釋或被釋放後接受社區監督。檢調單位在搜查過程中，尋回一輛被偷摩托車、兩把手槍(其中一把是在住宅盜竊時偷取的)、一把散彈槍、AR-15來福槍零件、彈藥、非法毒品、偷取電腦、郵件、個資，以及一台用來製作假信用卡的裝置。

目前至少已知有100名可能的受害人，但當局表示，這只是一小部分，可能多達數千人受害。任何知道有關此案詳情者，可連絡警探Barron Renzi、致電：408-730-7712或電郵：[email protected]

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