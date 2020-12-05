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遏阻疫情攀升 聖他克拉拉縣發新命令「待在家裡」

記者江碩涵／聖他克拉拉縣報導
聖縣公共衛生局宣布實施「居家令」，要求居民配合州政府的上級命令待在家裡，6日晚上10時正式生效。（聖縣衛生局提供）
聖縣公共衛生局宣布實施「居家令」，要求居民配合州政府的上級命令待在家裡，6日晚上10時正式生效。（聖縣衛生局提供）

聖他克拉拉縣公共衛生局4日宣布實施「居家令（Stay Home Order）」，要求居民配合州政府的上級命令待在家裡，6日晚上10時正式生效。命令規定，不能與他人聚會，就算在戶外也不行。縣內零售商人數容納限制為20%，並要求來自縣外150英里的旅行者將實行14天強制性隔離等措施。

聖縣公共衛生局長柯迪（Sara Cody）表示，希望可以透過居家令，快速地將攀升的確診率中止下來。政府理解這項命令可能又對當地企業造成影響。但只要大家快速採取行動、挽救生命、讓疫情快速緩解下來，未來企業與活動也能早日重啟。

聖他克拉拉縣的「居家令」將於6日晚上10時正式生效，目前命令至2021年1月4日。其中最重要的改變是，要求居民不能與任何人聚會，就算是在戶外也不行，而宗教活動與抗議活動則可以在戶外進行。至於許多家長關心的教育問題，聖縣表示，已經開放實體上課的學校可以繼續進行，不會有所改變。

此外，新的「居家令」同時也限縮了商業活動，一些室內和戶外的店家都得暫時關閉，包括賭場、個人護理服務（美容、理髮等）、公園遊樂場、操場、體育館、博物館、動物園、水族館、電影院、家庭娛樂中心、餐廳、酒莊、酒吧則只能外賣或外送，另外寵物美容、庭園修剪、遊樂園及可過夜的露營場等也都受到限制。

只能開放戶外營業的行業和活動則包括健身房，就連健身房的團體課程也只能在戶外進行。游泳池和娛樂設施若在戶外也可以開放。而零售商店也開始有人數上的限制，一般零售業、購物中心的人數上限是室內容納人數20%。飯店和住宿設施則只提供必要旅行或檢疫隔離使用，一般旅客不能入住。

聖縣之前宣布的旅客強制性14天隔離檢疫規定，也依舊有效。聖縣要求，沒有必要的旅客千萬不要旅行。如果離開縣境150英里的人，回到縣內就要進行14天隔離檢疫。

聖縣公共衛生局表示，州長要求地區的重症加護病房可用床位低於15%時，必須暫時實施居家令。而加護病房床位告急，意味著大眾在病危時、需要病床時無法得到醫療照護，也因此再次呼籲，請大家務必待在家中，除非有必要的事情，否則別出門。

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