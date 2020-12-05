不與5縣同步 聖馬刁縣不提早實施居家令

中半島的聖馬刁縣，不與另外五縣結盟，不會提早實施新居家令。圖為聖馬刁縣衛生主任摩洛。(Getty Images)

紐森州長3日頒布新居家令(new stay-at-home order)，但沒有說明加州 各地何時開始實施。灣區五縣和柏克萊市4日舉行聯合記者會，宣布五縣一市提早實施新居家令，不等候州政府的決定。因為疫情 緊急，五縣一市不能再等，必須盡早實施新規定。但是中半島的聖馬刁縣(San Mateo Co.)卻擺脫五縣的聯盟，決定不提早實施新居家令。

按照紐森宣布的計畫，全加州被分成五個地區(灣區是其中之一)。每個地區的加護病房床位減至只有15%時，才會實施新居家令。

但東灣康曲柯士達縣衛生主任法尼丹諾(Dr. Chris Farnitano)在記者會上說：「目前疫情正處於危險時期，我們不能再等州政府可能要到月中的決定，我們必須盡快實施居家令，愈快實施愈能阻止病毒傳播。」聖他克拉拉縣、舊金山和康曲柯士達將於本周日(6日)起實施，阿拉米達縣將於下周一(7日)起實施，馬連縣則於下周二(8日)起實施。

但聖馬刁縣顯然不是這樣想的。在4日的記者會上，聖他克拉拉縣衛生主任柯迪(Dr. Sara Cody) 被問到：「為什麼聖馬刁縣不與五縣一致行動?」柯迪回答說，這問題要由聖馬刁縣回答。

聖馬刁縣發表聲明說，該縣決定目前集中於遵守州政府的防疫 措施，強調民眾避免聚會。「我們知道居民出現防疫疲勞，只要居民減少聚會，就能減少病毒傳播。

聖馬刁縣衛生主任摩洛(Dr. Scott Morrow)一直認為，全面關停商業並不是防疫的最好措施。

今年8月時摩洛曾說，關停商業只會造成更大經濟損害。因此他主張平衡，一方面關閉商業，但另一方面也要避免商業倒閉。

11月底時摩洛又說，造成眼前一波疫情飆升的主要原因是人們不負責的自私行為。感恩節、聖誕節和新年是危險時期，人們必須負責任地自我約束防疫。否則再關閉商業也可能防止病毒傳播。「如果你不注意自己的 行為，不但導致自己的感染危險，更會危害其他人，以及危害你關心的人。