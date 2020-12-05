我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診破130萬 喬治亞州逼近50萬

創歷史新高！喬丹、歐巴馬的實戰球衣拍出天價

不與5縣同步 聖馬刁縣不提早實施居家令

編譯組╱灣區4日電
中半島的聖馬刁縣，不與另外五縣結盟，不會提早實施新居家令。圖為聖馬刁縣衛生主任摩洛。(Getty Images)
中半島的聖馬刁縣，不與另外五縣結盟，不會提早實施新居家令。圖為聖馬刁縣衛生主任摩洛。(Getty Images)

紐森州長3日頒布新居家令(new stay-at-home order)，但沒有說明加州各地何時開始實施。灣區五縣和柏克萊市4日舉行聯合記者會，宣布五縣一市提早實施新居家令，不等候州政府的決定。因為疫情緊急，五縣一市不能再等，必須盡早實施新規定。但是中半島的聖馬刁縣(San Mateo Co.)卻擺脫五縣的聯盟，決定不提早實施新居家令。

按照紐森宣布的計畫，全加州被分成五個地區(灣區是其中之一)。每個地區的加護病房床位減至只有15%時，才會實施新居家令。

但東灣康曲柯士達縣衛生主任法尼丹諾(Dr. Chris Farnitano)在記者會上說：「目前疫情正處於危險時期，我們不能再等州政府可能要到月中的決定，我們必須盡快實施居家令，愈快實施愈能阻止病毒傳播。」聖他克拉拉縣、舊金山和康曲柯士達將於本周日(6日)起實施，阿拉米達縣將於下周一(7日)起實施，馬連縣則於下周二(8日)起實施。

但聖馬刁縣顯然不是這樣想的。在4日的記者會上，聖他克拉拉縣衛生主任柯迪(Dr. Sara Cody) 被問到：「為什麼聖馬刁縣不與五縣一致行動?」柯迪回答說，這問題要由聖馬刁縣回答。

聖馬刁縣發表聲明說，該縣決定目前集中於遵守州政府的防疫措施，強調民眾避免聚會。「我們知道居民出現防疫疲勞，只要居民減少聚會，就能減少病毒傳播。

聖馬刁縣衛生主任摩洛(Dr. Scott Morrow)一直認為，全面關停商業並不是防疫的最好措施。

今年8月時摩洛曾說，關停商業只會造成更大經濟損害。因此他主張平衡，一方面關閉商業，但另一方面也要避免商業倒閉。

11月底時摩洛又說，造成眼前一波疫情飆升的主要原因是人們不負責的自私行為。感恩節、聖誕節和新年是危險時期，人們必須負責任地自我約束防疫。否則再關閉商業也可能防止病毒傳播。「如果你不注意自己的 行為，不但導致自己的感染危險，更會危害其他人，以及危害你關心的人。

防疫 疫情 加州

上一則

聖他克拉拉確認選舉結果 拜登得票率占7成

下一則

世衛研發小組成員 稱新冠疫苗高度有效

延伸閱讀

加州畫五區任一區重症空床率少於15%啟動區域居家令

加州畫五區任一區重症空床率少於15%啟動區域居家令
ICU爆滿 加州防疫將更嚴

ICU爆滿 加州防疫將更嚴
說一套做一套…紐森頒新居家避疫令 難說服加州人

說一套做一套…紐森頒新居家避疫令 難說服加州人
參加生日派對惹議 布里德「接受批評」

參加生日派對惹議 布里德「接受批評」
誰接棒賀錦麗參議員席位 各方關說紐森

誰接棒賀錦麗參議員席位 各方關說紐森
加州7醫院獲全美首批疫苗 舊金山占2家

加州7醫院獲全美首批疫苗 舊金山占2家

熱門新聞

謝家華喜歡住在露營的房車中。（本報檔案照片）

謝家華邀父母訪新家 父：看到露營車被嚇到

2020-11-30 02:17
謝家華英年早逝，「Zappos」網站換上黑白照片哀悼紀念。（取自官網）

父憶謝家華：兒時太浩湖滑雪 不怕摔展現驚人毅力

2020-11-30 01:00
謝家華父親謝傳剛曾在2011年時，幫兒子將英文自傳故事翻譯成中文並在台灣銷售，書名為「想好了就豁出去」。（翻攝書籍）

謝家華猝逝 灣區人惋惜 父：他的善良與慷慨 影響無數人

2020-11-29 02:11
替加州4000萬人口在數月內施打新冠疫苗，是一項「不可能的任務」。（Getty Images）

加州新冠疫苗接種 面臨4大挑戰

2020-11-30 01:10
川普競選總統連任敗給白登，卻一直拒絕認輸，還多次說選舉存在大規模舞弊。（視頻截圖）

川普拒認輸 共和黨沉默 柏克萊學者嘆：懦弱

2020-11-28 16:39
黑五早上，空店不見人。(Getty Images)

舊金山「黑五」重傷 未見人潮 零售店甚至空無一人

2020-11-28 00:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天
漲幅近3千元！全新第四代Toyota Sienna美國售價公布

漲幅近3千元！全新第四代Toyota Sienna美國售價公布
外星人？美戰機目擊不明飛行物「海面冒出盤旋高空」

外星人？美戰機目擊不明飛行物「海面冒出盤旋高空」
紐時訪700位流行病學專家 生活模式有共同點

紐時訪700位流行病學專家 生活模式有共同點

紐約州新冠單日確診破萬

紐約州新冠單日確診破萬