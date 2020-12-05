手持設備+智能手機 最快15分鐘檢測新冠病毒

柏克萊加大4日宣布，和格拉德斯研究所聯合開發一種全新的新冠病毒診斷測試方法，利用一個小型手持設備和智能手機攝像頭，可在15到30分鐘內檢測陽性或陰性結果。（取自柏加大官網）

柏克萊加大 4日宣布，和格拉德斯研究所 (Gladstone Institutes)聯合開發一種全新的新冠病毒診斷測試方法，利用一個小型手持設備和智能手機攝像頭，可在15到30分鐘內檢測 陽性或陰性結果。而目前，患者檢測要等待數天才得知結果。研究團隊目前正在努力整合成一種設備，可以在診所甚至是家中使用，以快速檢測，希望識別、隔離感染，遏制疫情傳播。與其他現有的測試不同，新檢測方法還能給出攜帶新冠病毒載量的估計值或樣本中病毒顆粒的數量，幫助醫生監測感染進展，估計患者可能的傳染性。

柏克萊加大生物化學家道納（Jennifer Doudna），與格拉德斯研究所病毒學總監奧特博士（Melanie Ott）聯合開發新技術。道納前不久因為發現基因編輯技術CRISPR-Cas（俗稱基因剪刀），和法國生物化學家夏彭提耶（Emmanuelle Charpentier）共享諾貝爾化學獎。新檢測方法就是基於基因編輯技術。

目前通用的新冠測試，依賴於一種名為PCR（聚合酶鏈反應的簡稱）的方法，可搜索樣本中新冠病毒SARS-CoV-2的RNA碎片。PCR測試原理是首先分離病毒RNA，然後將RNA轉化為DNA ，再將DNA片段擴增（即製造許多相同的拷貝），以便更容易地檢測DNA片段。

新技術利用了CRISPR Cas13蛋白，它直接結合並切割RNA片段。這消除了原有技術中轉換和擴增DNA的步驟，大大減少完成分析病毒所需的時間。相當於利用基因剪刀加快測試，最快15分鐘。

在測試中，CRISPR Cas13蛋白被編程，以識別新冠病毒RNA的片段，然後與一個探針結合，探針在裂解時發出螢光。當Cas13蛋白被病毒RNA啟動後，開始黏住螢光探針。在手持設備的幫助下，利用智能手機攝像頭測量所產生的螢光。螢光變亮的速度與樣品中病毒顆粒的數量有關。

道納在柏加大官網表示，對基於CRISPR的診斷方法感到興奮。原因是，在需要之時，有可能獲得快速、準確的檢測結果。「這在檢測機會有限的地方，或需要頻繁、快速檢測的地方特別有幫助。能消除新冠疫情中的許多瓶頸。」

柏加大生物工程教授、此次研究的領導者之一、弗萊徹（Daniel Fletcher）表示，新技術可監測患者的感染過程，幫助醫療人員估計感染的階段，並即時預測可能需要多長時間才能恢復，以及個人應隔離多長時間。

基於CRISPR的檢測法已能診斷新冠病毒。研究團隊目前正在努力將測試方法整合到一種設備中，可以在診所和其他護理環境中提供，有一天甚至可以在家庭中使用。

新方法還能被修改為檢測其他病毒性疾病的RNA片段，如檢測普通感冒、流感甚至人類免疫缺陷病毒。弗萊徹表示，最終的目標是擁有一個個人設備，就像手機一樣，能檢測不同的病毒感染，並快速確定個人是患上普通感冒、流感還是新冠病毒。