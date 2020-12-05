世衛研發小組成員 稱新冠疫苗高度有效

沈棟對新冠疫苗的前景感到樂觀。（講座直播視頻截圖）

RNAimmune總裁兼執行長、世界衛生組織新冠疫苗 研發小組成員沈棟在日前線上講座上，肯定即將上市的新冠核酸疫苗具有高度有效性。其中，輝瑞（Pfizer）疫苗的有效性達95%。莫德納（Moderna）mRNA-1273 疫苗的有效性達94.1%。

這場由僑路基金會主辦的「COVID-19 Relief Bay Area公益大講堂」講座，吸引了500人在Zoom上參加並進行交流。另有超過1000人在臉書收看直播。

沈棟表示，聯邦食品暨藥物管理局（FDA ）將於10日審批輝瑞疫苗，以及17日審批莫德納疫苗，大概率會通過。他指出，FDA嚴格審核，根據幾百頁數據和幾萬人資料，會逐條審查。

沈棟說，18歲至85歲的超過4萬3000名志願者參加輝瑞疫苗第三期臨床測試。疫苗組志願者經過間隔為21天的兩針注射之後，只有8人仍然感染COVID-19。沒有注射疫苗的對照組志願者，感染人數高達162人。

沈棟認為，輝瑞和莫德納疫苗的副作用較小。絕大部分接種者都沒有發高燒等嚴重反應，一般是注射處酸痛、疲勞乏力等輕微症狀。然而，輝瑞疫苗只能在攝氏零下70度以下的超低溫儲存，是疫苗研發過程中的一大痛點。

相對於輝瑞和莫德納，沈棟提到，英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）的疫苗具有便宜、量產、存儲方便三大特點，有效性也達到90%。

由於幾種即將上市的新冠疫苗有效保護率很高，得到了金融市場的大力追捧。以莫德納為例，過去一年的股價就大幅增長571.99%。

以前的很多疫苗需要十年甚至數十年才能研發和生產出來。新冠疫苗在短短一年內就能完成研發和量產。沈棟認為，這跟各國聚集人力物力來支持是分不開的，包括政府、企業和科研院校的合作。美國 的花費就達到240億美元。在研究中，研究人員對新冠病毒不同靶點進行拆分研究。除了研發，還有大量檢測，一些大國也同時進行量產的工序。

沈棟表示，艾滋病毒因為變異太快，疫苗跟不上變異的節奏而難產。但新冠病毒總體上保持穩定，保障了疫苗的針對性。這是新冠疫苗能完成研發、量產和保存的重要原因。他說，隨著時間推移，更多人接種了新冠疫苗，公眾將更有信心。