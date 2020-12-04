加大總校長視訊會 慶祝學者獲諾貝爾獎

道納表示，小科學研究計畫導致發現基因編輯技術（基因剪刀），是基礎科學的偉大故事。（記者劉先進 ／翻攝）

加大系統總校長德雷克（Michael Drake）3日舉行視訊討論會，慶祝柏克萊加大 生物化學家道納（Jennifer Doudna）、洛杉磯加大天文學家蓋茲（Andrea Ghez）、洛克菲勒病毒學家賴斯 ( Charles M. Rice )榮獲2020年諾貝爾獎 。

道納和法國生物化學家夏彭提耶（Emmanuelle Charpentier）因為發現基因編輯技術中最有力的工具之一：CRISPR/Cas9基因剪刀，合獲諾貝爾化學獎。利用基因剪刀技術，研究人員能精準改變動物（含人類）、植物、和微生物的DNA 。此一技術徹底改變分子生命科學，為植物育種帶來新機遇，有望催生創新的癌症療法，並可能使治癒遺傳性疾病的美夢成真。

道納表示，CRISPR的技術用於改變細胞或整個生物體的DNA序列，科學家不僅能夠瞭解單個基因的功能，還能改變基因，從而改變包括人類在內的生物屬性。

小科學（small science）研究計畫有助發現基因編輯技術（基因剪刀），是基礎科學的偉大故事。

道納說，他接觸細菌免疫系統CRISPR，源於柏加大地球和行星科學系教授班菲爾德（Jillian Banfield）的一通電話。「當時我坐在辦公室，班菲爾德打電話我。但我們學院不同，工作領域截然不同，不了解對方。她說在細菌的DNA測序數據中發現一些證據，顯示這些生物體中可能存在一種適應性免疫系統CRISPR。」

道納回憶說： 「我當時覺得聽起來很酷，但為什麼要給我電話？她說，細菌可能是利用RNA的分子實現這種適應性的免疫效果。而我的研究一直集中於RNA分子的功能。於是我們開始在2016年研究CRISPR免疫系統，在細菌中以RNA來引導這種系統工作。」

道納和夏彭提耶發現，細胞能夠使用CRISPR尋找和消滅病毒。CRISPR系統中的Cas9蛋白質是一種化學切割器，可在DNA序列的一個位置非常精確地切割DNA，此位置是由RNA分子標記的。重要的是，科學家弄清楚如何對這種蛋白質編程，就像細菌一樣，利用免疫系統切割入侵的DNA，免受病毒感染。

道納說，CRISPR系統的研究過程來自於小科學， 「我們今天聽到很多的研究，都是真正的大科學，這次的成果來自小科學。這是好奇心驅動的計畫，是為瞭解CRISPR的細菌免疫系統而引發的研究。開始這項工作不是為了發明新技術，而是透過瞭解免疫系統功能，有可能用於不同的目的，比如基因組編輯。這個基礎科學導向了一個意想不到的研究方向。」