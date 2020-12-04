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CDC估3個月添18萬人病故 「全民戴口罩才有救」

加州頒「區域性居家令」防醫療不堪負荷

參加生日派對惹議 布里德「接受批評」

記者李晗 / 舊金山報導
面對批評，布里德表示自己會做的更好。（記者李晗 / 攝影）
面對批評，布里德表示自己會做的更好。（記者李晗 / 攝影）

加州的官員屢屢被爆出在疫情期間參與聚會，惹起爭議。舊金山市長布里德（London Breed）早前在高檔餐廳參加華人好友的生日派對，同樣引起輿論譁然。12月3日她在社交媒體上表示接受批評，承諾自己會做的更好。

布里德在聲明中說，有關的批評對她而言是「公道的」，形容自己去聚會的事情，不管有沒有違反衛生指引，她自己都需要以更高的要求來規範自身行為，並且說「我會做的更好」。

本周舊金山紀事報踢爆布里德在月初時參加華人好友呂羅婉雯（Gorretti Lui）的生日派對。巧合的是，舉行派對的餐廳是位於納巴縣的French Laundry，早前州長紐森（Gavin Newsom）也在那裡參加好友生日派對，隨後紐森飯局的照片還被曝光，明顯違反聚會的指引，紐森也對此表示道歉。

但是布里德參與的呂氏生日聚會人數較少，剛好是三個家庭的成員，沒有違反衛生指引條例。且聚會的時間是11月初時，當時納巴縣仍然允許室內用餐。呂羅婉雯是舊金山市府委員，熱心公共事務也活躍於華裔社區。

布里德也補充說，非常遺憾目前這樣緊急的疫情情況下，因為自己的行為而分散了大眾的關注。「相較於幾個星期之前，現在我們的處境非常不同」，布里德說，「我們需要每一個人都做好自己的部分，從我自己開始」。

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